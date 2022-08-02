9 طرق لتطوير وتحسين عادات نوم صحية لدى طفلك

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القاهرة - سامية سيد - يحتاج الأطفال إلى الحصول على قسط كافٍ من النوم، لكن العديد منهم يعانون من مشاكل في النوم، ما يجعل من الصعب عليهم التركيز في المدرسة أو المنزل، والحرمان من النوم ، أوعدم الحصول على قسط كافٍ من النوم، يمكن أن يؤثر أيضًا على مشاعر الطفل وسلوكه ووزنه ومزاجه، في هذا التقرير نتعرف على طرق لتطويرعادات نوم صحية لدى الأطفال، بحسب موقع "Health".

عادات النوم الصحية مهمة للأطفال

أثناء نوم طفلك، تتحرك دورة معقدة من الأنشطة، يتناوب الجسم بين مرحلتين أثناء النوم: حركة العين السريعة (REM)، وهي عندما تحدث الأحلام غالبًا، وحركة العين غير السريعة (NREM) ، وهي فترة النوم الأكثر هدوءًا.

بحلول الوقت الذي يصلون فيه إلى سن ما قبل المدرسة، يكون طفلك ينتقل بين هذه الحالات كل 90 دقيقة أثناء النوم.

ويجدد جسم طفلك احتياطيات الطاقة ويشفي الأنسجة وينتج هرمونات ضرورية لنموه أثناء النوم.

تحسين الانتباه ، والسلوك ، والمزاج ، والتعلم ، والذكريات ، ونوعية الحياة ، والصحة العقلية والجسدية كلها فوائد للحصول على قسط كافٍ من النوم على أساس منتظم.

نصائح لضمان نوم صحي لطفلك:

1. اجعل النوم الكافي أولوية عائلية: ضع حدودًا ثابتة، مثل الساعة التي يجب فيها إطفاء الأنوار.

2. إنشاء طقوس قبل النوم

دع طفلك يأخذ حمامًا دافئاً أو يستمع إلى الموسيقى أو يقرأ كتابًا لمساعدته على الاسترخاء.

تحقق مما إذا كانت درجة الحرارة مناسبة تمامًا وقم بخفض الأنوار لا بأس في استخدام ضوء الليل.

قبل إطفاء الأنوار، اقضِ بعض الوقت الجيد مع طفلك وتحدث عن الموضوعات التي لن تزعجه، واضبط منبهًا عندما تريد أن يستيقظوا في الصباح.

3. أبق طفلك مشغولاً أثناء النهار، لكن ابتعد عن الأنشطة القوية قبل النوم مباشرة وتجنب جدولة الكثير من الأحداث، خاصة في وقت متأخر من الليل.

4. شجع ابنك الصغير على امتصاص أكبر قدر ممكن من ضوء الشمس خلال النهار، وخاصة في الصباح وسوف يشعر طفلك الصغير باليقظة والانتباه أثناء النهار والنعاس قبل الليل نتيجة لذلك.

5. يجب أن يتجنب طفلك قيلولة النهار قد يؤدي أخذ قيلولة أثناء النهار إلى زيادة صعوبة النوم ليلاً إذا أصروا على أخذ قيلولة ، فلا ينبغي أن تكون أكثر من 30 دقيقة.

6. قبل النوم بساعة على الأقل، قم بإيقاف تشغيل أي أجهزة إلكترونية بشاشات مضاءة، بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة وألعاب الفيديو قد يعاني طفلك الصغير من مشاكل في النوم نتيجة لضوء الشاشة.

7. تجنب إعطاء طفلك المشروبات التي تحتوي على الكافيين، مثل المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة والقهوة والشاي، خاصة في فترة ما بعد الظهر والمساء.

8. بينما لا ينبغي لطفلك تناول عشاء كبير قبل النوم مباشرة ، يجب ألا يشعر بالجوع في الفراش وجبة خفيفة صغيرة فكرة ممتازة قبل النوم.

9. الحفاظ على روتين نوم ثابت حتى في عطلات نهاية الأسبوع ، يجب أن تشجع طفلك على محاولة النوم والاستيقاظ في الوقت المعتاد مثل كل يوم حتى لو كان يفضل النوم الإضافي في عطلة نهاية الأسبوع، يجب أن يستيقظ في موعد لا يتجاوز ساعتين بعد الوقت المعتاد في أيام الأسبوع.