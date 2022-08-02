شكرا لقرائتكم خبر عن للنوم أهمية قصوى لجسم الإنسان.. يساعد في ترميم الخلايا ويقوى المناعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المعروف أن الجسم يجب أن يحصل على ساعات نوم محددة والتي في الغالب تكون من 7 إلى 8 ساعات يوميا خلال الليل، ومع ذلك، قد تختلف هذه الساعات باختلاف الأشخاص وفقًا لأعمارهم وظروفهم الصحية، النوم الجيد ليلاً لا يقل أهمية عن اتباع نظام غذائي صحي أو ممارسة الرياضة بانتظام، وفقا لموقع " healthline".

عندما تكون محرومًا من النوم، فإن فرص إصابتك بأمراض أو ظروف صحية عالية أيضًا، وبالتالي، من المهم أن تنام جيدًا وأن يكون جسمك مرتاحًا جيدًا.

الحرمان من النوم يمكن أن يسبب ضررًا لـجهاز المناعة والجهاز العصبي وأعضاء الجسم الأخرى، بينما يتم إبراز الحاجة إلى النوم الجيد والتحدث عنها كثيرًا.

ألق نظرة على الغرض من النوم وما يحدث لجسمك عندما تنام.يساعد النوم في ترميم الخلايا:

عندما تنام ، تقوم خلايا وعضلات جسمك بإصلاح وتجديد نفسها كما تساعد في نموها، يصنع جسمك أيضًا البروتينات وهذا يساعد في بناء وإصلاح الأنسجة عند النوم.

يساعد النوم في الأداء السليم للدماغ:

عندما تنام، يقوم الدماغ بإزالة جميع النفايات من الجهاز العصبي المركزي وهذا يساعد عقلك على العمل بشكل جيد عندما تستيقظ في الصباح، يؤثر النوم أيضًا على وظائف الدماغ الأخرى مثل الذاكرة والتعلم ووظائف الدماغ الأخرى.

يساعد النوم على تقوية جهاز المناعة:

يصنع الجسم السيتوكينات عند النوم وهذا يساعد على محاربة الالتهابات والفيروسات، عندما لا تنام جيدًا ، لا يستطيع الجسم إنتاج السيتوكينات مما يجعلك عرضة لهذه الأمراض والالتهابات.

النوم يؤثر على صحة القلب:

عندما لا تنام جيدًا ، فمن المحتمل أن ترتفع مستويات ضغط الدم لديك مما يؤدي إلى الإصابة بأمراض القلب.، يمكن أن يؤدي النوم القليل أيضًا إلى التهابات قد تكون أيضًا سببًا لأمراض القلب.