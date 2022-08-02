شكرا لقرائتكم خبر عن لإنقاص وزنك ..7 أطعمة لحرق الدهون يجب إضافتها لنظامك الغذائي اليومى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت ترغب في إنقاص وزنك فإنك تحتاج إلى اتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة بانتظام، يجب أن نفهم ونبحث في القيمة الغذائية للأطعمة التي نتناولها يوميًا، فعلى سبيل المثال نحتاج إلى الدهون لمساعدة الجسم على امتصاص الأطعمة المختلفة ، وتناول البروتينات لزيادة حرق الدهون ، وتناول الكربوهيدرات المنخفضة لزيادة فقدان الوزن ، يمكنك دمج بعض الأطعمة في نظامك الغذائي لمساعدة جسمك على حرق الدهون بشكل أسرع، وفقا لما نشره موقع "doctor.ndtv".

إليك الأطعمة التي تحتاج إلى إضافتها إلى نظامك الغذائي لزيادة حرق الدهون: 1. الكينوا

إذا كنت ترغب في إنقاص الوزن ، فأنت بحاجة إلى إضافة الكينوا إلى نظامك الغذائي على الفور، يعمل كبديل رائع للأرز، الكينوا غنية بالبروتين الذى يساعد على تعزيز الطاقة وفقدان الوزن، بالإضافة إلى أن هذا البروتين يعزز حرق الدهون في الجسم، يساعد النظام الغذائي الغني بالبروتين على تعزيز عملية التمثيل الغذائي ويجعل حرق السعرات الحرارية أسرع، الكينوا غنية أيضًا بفيتامين E والحديد والزنك والسيلينيوم .

2. البيض

ليس من المستغرب أن يكون البيض إضافة رائعة لنظامك الغذائي إذا كنت تحاول إنقاص الوزن، إنه مصدر رائع للبروتين ولديه القدرة على جعلك تشعر بالشبع لفترة أطول، إذا كنت تتبع نظامًا غذائيًا ينقص السعرات الحرارية ، فقد يكون البيض خيارًا مثاليًا للإفطار، إلى جانب هذا البيض الكامل غني بالبروتينات والدهون الصحية، يحتاج جسمنا إلى دهون صحية للمساعدة في امتصاص الفيتامينات.

3. الشاي الأخضر

يعتبر الشاي الأخضر من أصح المشروبات الساخنة، لا يحتوي على سعرات حرارية وهو بديل أكثر صحة للشاي العادي ، الشاي الأخضر يحسن عملية التمثيل الغذائي الخاص بك مما يجعلك تفقد الوزن بشكل أسرع، يمكّنك التمثيل الغذائي العالي من حرق السعرات الحرارية بشكل أسرع من المعتاد، علاوة على ذلك ، فإن الكافيين هو أحد العناصر الأساسية في الشاي الأخضر، ثبت أن الكافيين يعزز مستويات الطاقة في الجسم مما يجعلك تشعر بمزيد من الطاقة.

4. القهوة

القهوة هي مشروب صحي آخر يجب أن تضيفه إلى نظامك الغذائي إذا كنت ترغب في حرق الدهون، لقد وجدت الدراسات أن تناول القهوة قبل التمرين يمكن أن يضاعف كمية الدهون التي قد تحرقها أثناء التمرين ، تحتوي القهوة أيضًا على مستويات عالية من الكافيين مما يعزز مستويات الطاقة في الجسم.

5. الخضراوات الورقية

يمكن أن تساعد الخضراوات الورقية مثل السبانخ واللفت والخس والكرنب وما إلى ذلك في حرق الدهون، هذه الخضار مليئة بالعناصر الغذائية مثل الحديد والمغنيسيوم والفيتامينات وتوفر طاقة وافرة، تعمل هذه العناصر الغذائية على تحسين قدراتك الهضمية وزيادة حرق الدهون.

6. زيت جوز الهند

يعتبر جوز الهند بأي شكل من الأشكال مفيدًا للجسم سواء كان ماء جوز الهند أو سكر جوز الهند وما إلى ذلك، يعمل زيت جوز الهند كبديل رائع لزيوت الطهي الأخرى، أثبت زيت جوز الهند أنه يحسن عملية التمثيل الغذائي ويجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول .

7. حبوب الفاصوليا

تعتبر الفاصوليا مصدرًا كبيرًا للبروتين للنباتيين إلى جانب كونها بديلًا رائعًا للحوم ، تعد الفاصوليا أيضًا مصدرًا رائعًا للألياف والكربوهيدرات المعقدة، وهذا يجعل من الصعب تحللها بينما يهضمها الجسم وبالتالي ، فإن تناول الفاصوليا يمكن أن يجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول.