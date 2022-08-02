شكرا لقرائتكم خبر عن لو بتعانى من التهاب الجيوب الأنفية.. خليك في شوربة الثوم والزنجبيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

بينما تأتي نزلات البرد وتختفي ، يعاني البعض من التهاب الجيوب الأنفية، هذه حالة عندما تكون تجاويف الأنف ملتهبة وتجعل المخاط يتراكم، مما يسبب الصداع ومناطق منتفخة حول العين وقدر كبير من الألم ، ويمكن أن يساعد تناول السوائل الدافئة ومجموعة من الشوربات على الهضم وتجنب احتقان الحلق لذلك إذا كانت الجيوب الأنفية لديك تزعجك مؤخرًا ، يجب أن يكون لديك بعض الوصفات الطبيعية التي تساعد في تخفيف احتقان الممر الأنفي، وفقا لما نشره موقع "pinkvilla".

شوربة الثوم والزنجبيل

مشروب الزنجبيل والثوم هما السوائل التي يمكن أن تصفي الحلق في أي وقت من الأوقات على الإطلاق، الحساء الذي يجمع بشكل أفضل بين هذه العناصر القوية هو وصفة منزلية الصنع تستخدم لعلاج السعال أوالتهاب الجيوب الأنفية، هذا المشروب لا ينظف بطنك فحسب ، بل يعزز المناعة ويحميك من العدوى والفيروسات الشائعة.

فالزنجبيل له فوائد لا حصر لها، فهو غني بالمغذيات ومضادات الأكسدة والمركبات المفيدة الأخرى التي تساعد على الهضم وتدعم وظائف المخ وتخفف الالتهاب وتحمى من العدوى، وقد استخدم الزنجبيل منذ آلاف السنين في الطب، والزنجبيل الطازج هو الأفضل لأنه يحتوي على مستوى أعلى من مادة جينجيرول، ويحتوي الزنجبيل أيضًا على خصائص مضادة للميكروبات، يساعد الاستهلاك المنتظم لهذا المشروب على تقوية جهاز المناعة وتهدئة اضطراب المعدة.

شوربة البصل والقرنفل بالخضار

هذه هي الوصفة المناسبة لك إذا لم تكن في حالة مزاجية للطهي وتحتاج إلى وجبة سريعة مع أقل وقت للتحضير، يستخدم هذا المكون من البصل والقرنفل والقرفة في هذه الوصفة سريعة النضج وستعمل على تهدئة حلقك.

كما يحتوى البصل على مركبات الكيرسيتين والكبريت، المسئولة عن خفض مستويات السكر في الدم والتي تمتلك خصائص مضادة لمرض السكري، وقد ثبت أن كيرسيتين، وهو فلافونويد، يتفاعل مع خلايا الأمعاء الدقيقة والبنكرياس والعضلات الهيكلية والأنسجة الدهنية والكبد للتحكم في تنظيم نسبة السكر في الدم في الجسم بالكامل.