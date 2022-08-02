شكرا لقرائتكم خبر عن لو ما بتحبش اللحوم والمأكولات البحرية.. تعرف على الأطعمة الغنية بالبروتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد البروتين من العناصر الغذائية الأساسية التي تساعد في توفير الطاقة لجسمك وحمل الأكسجين في جميع أنحاء الجسم ويزيد من قوة العضلات وكتلتها ويقلل أيضًا من الشهية، وإذا كنت لا تأكل اللحوم أو المأكولات البحرية أو منتجات الألبان، فإليك قائمة بالأطعمة الغنية بالبروتين.

الأطعمة الغنية بالبروتينالبقوليات

البقوليات مصدر كبير للبروتين كما أنها غنية بالفيتامينات والمعادن وخاصة الحديد والزنك وتحتوي أيضًا على الأحماض الأمينية الأساسية.

الكينوا

يحتوي كوب واحد من الكينوا المطبوخة على 8 جرامات من البروتين و 5 جرامات من الألياف، والتي لا تجعلها مفيدة لقوة عضلاتك فحسب، بل أيضًا لصحة الجهاز الهضمي.

المكسرات

المكسرات مثل اللوز والجوز والفستق غنية جدًا بالبروتين، علاوة على ذلك، فهي تحتوي على الدهون الصحية والألياف والفيتامينات والمعادن المختلفة.

البذور

تحتوي بذور الشيا وبذور الكتان على نسبة كبيرة من البروتين وهي طعام خارق رائع تضيفه إلى النظام الغذائي النباتي.

فول الصويا

يحتوي فول الصويا على نسبة عالية من البروتين، كما أنه غني بالألياف وقليل من الدهون المشبعة وخالي من الكوليسترول ومصدر كبير للأحماض الدهنية أوميجا 3 ومع ذلك، فإنه يعمل في الحد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

الشوفان ودقيق الشوفان

الشوفان من بين أصح الحبوب حول العالم إنه ليس فقط خاليًا من الجلوتين ، ولكنه غني بالبروتين ومن الأطعمة الغنية بالألياف.

البازلاء الخضراء

البازلاء الخضراء مصدر ممتاز للبروتين النباتي، كما أنها غنية بالمعادن مثل الحديد والزنك، مما يحسن صحتك العامة.