فوائد الحجامة في الرأس

بيروت - نادين محمد -

الحجامة وتعرف علمياً بمصطلح Cupping Therapy، هي نوع من أنواع الطب البديل، يعود تاريخها إلى 3000 سنة قبل الميلاد، إذ كان يستخدمها الآشوريون في نقش المقابر، والفراعنة في علاج أمراض مختلفة، كذلك الصينيون القدامى، كما ذكرت في الأحاديث النبوية الشريفة، حيث نقل في حديث صحيح عن الرسول ﷺ قوله: {إِنَّ أفضلَ ما تَدَاوَيْتُمْ بهِ الحِجَامَةُ}.

فوائد الحجامة



يعتقد وفق الطب الصيني التقليدي أن العلاج بالحجامة يزيل الانسداد في مسارات الطاقة في الجسم، وهو يشبه علاج الوخز بالإبر الصينية، يتم خلاله اتباع مسارات الطاقة في الجسم أو ما يعرف بخطوط الزوال الخمسة الموجودة في منطقة الظهر، كما يمكن أن يتم علاج الحجامة على اليدين، الرسغين، الساقين، الكاحلين وكذلك في الرأس.

أنواع الحجامة وكيفية القيام بها



الحجامة ثلاثة أنواع:



1. الحجامة الرطبة

وتعرف كذلك بالحجامة الدامية، يتم فيها شق الجلد بمشرط، ثم توضع الحجامة على الأماكن التي تم فيها التشريط وتفرغ من الهواء.

2. الحجامة الجافة

تعرف أيضاً بكؤوس الهواء، يكثر استخدامها في الطب الصيني البديل. هي شبيهة بالحجامة الرطبة، ولكن لا يتم فيها شق الجلد.

3. الحجامة المتزحلقة

تسمى أيضاً بالحجامة الانزلاقية، وهي تجمع بين النوعين السابقين. يتم فيها دهن مواضع الجسم بالزيوت، مثل زيت الزيتون أو زيت النعناع، ثم يحرك كوب الحجامة لتجميع الدم الفاسد تحت الجلد.

طريقة عمل الحجامة



• في البداية، توضع مادة قابلة للاشتعال في الأكواب.

• يتم إشعال المادة، ثم تلف رأساً على عقب على الجلد.

• يمكن استخدام أكواب من السيليكون أو مطاطية لتشكيل الضغط دون اللجوء إلى استخدام المادة القابلة للاشتعال.

• تترك الأكواب في مكانها حتى تبرد، فيتشكل على أثر ذلك ضغط عكسي يتسبب باحمرار وارتفاع في مستوى الجلد نتيجة تمدد الأوعية الدموية.

• يترك الكوب في الوضعية نفسها لعدة دقائق، لا تتعدى الـ 3، ثم تتم إزالته، فيخلف مكانه بقعة حمراء.

بهذه الخطوات، يتم علاج الحجامة الجافة، أما في الحجامة الرطبة، تستكمل بالتالي:

• يتم إحداث شقوق صغيرة في الجلد باستخدام مشرط أو مبضع صغير.

• يعاد وضع الأكواب مجدداً، ثم يتم شفط الدم الفاسد الذي خرج من الجلد.

• تسحب الأكواب من مكانها وتعقم الجروح بمراهم مضادة للالتهاب ومن ثم تطبق أغطية طبية مكانها تجنباً لأي تلوث محتمل.

مواضع الحجامة في الرأس



• وسط الرأس.

• مؤخرة الرأس.

• قرني الرأس.

• الأخدعين خلف الأذنين.

• الأخدعين آخر عظام الجمجمة.

• الأخدعين جانبي العنق.



فوائد الحجامة في الرأس





• تنشط الحجامة في الرأس الذاكرة وتضاعف من النشاط والقدرة على التركيز من خلال قيامها بتنظيم تدفق الدم عبر الدماغ.

• تعالج الصداع الكلي والصداع النصفي الذي يعرف بالشقيقة أو الـ Migraine.

• الحجامة في الرأس تحمي من احتمال الإصابة بالسرطان، لأنها تخلص الجسم من كرات الدم الهرِمة.

• تعالج التهابات الأذن الوسطى والداخلية.

• تخفف الحجامة في الرأس من عوارض الحساسية، التهابات الجيوب الأنفية والصداع الناتج عنها.

• تقي من ارتفاع معدل ضغط الدم.

• تحمي من الإصابة بالروماتيزم وبالتهابات وخشونة المفاصل.

• تساعد في التخلص من الآلام المصاحبة لمشاكل فقرات الرقبة، الأربطة أو العضلات المتشنجة.

• تنشط الحجامة في الرأس الغدد الدرقية والدهنية.

• تساعد الجسم على التخلص من الدم الهرِم الذي يحتوي على الميكروبات والجراثيم.

• تتخلص من آثار السموم والأدوية الكيميائية الضارة في الجسد، الأمر الذي يقوي من مناعة الجسم.

• تخلص الجسم من الضغوطات النفسية، التعب، الأرق والإجهاد.

• تساعد حجامة الرأس في التخلص من آثار النيكوتين.

• تعالج آلام الأسنان، التهابات العصب والحنجرة وبعضاً من أمراض العيون، إذ تساعد الحجامة في الرأس على تصفية البصر، إزالة الغباش وعلاج مختلف التهابات العينين، إضافة إلى أنها تعمل على خفض مستوى ضغط العين.

موانع استخدام الحجامة



تمنع الحجامة عن:



• الذين يعانون من فشل الكلى أو الكبد.

• المصابين بأمراض القلب والذين يستخدمون جهازاً لتنظيم ضربات القلب.

• المرضى الذين يتناولون أدوية مضادة للتخثر منعاً لحدوث نزيف.

• المرأة خلال الدورة الشهرية، أو خلال فترات الحمل، الرضاعة أو انقطاع الطمث.

• عن المصابين بفقر الدم الحاد أو بأمراض نزف الدم، مثل الهيموفيليا Haemophilia.

• عن مرضى السل أو السرطان.

• المصابين بالأنفلونزا.

• يمنع القيام بالحجامة بشكل مباشر على الأعصاب، الشرايين الأوردة، الجروح، الحروق، الالتهابات الجلدية، دوالي الساقين والعقد الليمفاوية.

نصائح عند القيام بالحجامة في الرأس



• أخذ قسط كاف من الراحة قبل الحجامة والابتعاد عن التوتر والضغوط النفسية.

• الإقلاع عن التدخين.

• عدم ممارسة العلاقة الجنسية.

• عدم تناول منتجات الألبان والأطعمة التي تحتوي على نسب عالية من الدهون.

• عدم إضافة الملح إلى الطعام.

• يجب تناول وجبة خفيفة قبل الحجامة بحوالي 4 ساعات والامتناع عن تناول الطعام بعد القيام بها مباشرة.

• يفضل القيام بحجامة الرأس أو غيرها في فصل الربيع وفي الصباح الباكر.

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