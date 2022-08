هل شرب الكمون على الريق ينحف؟

بيروت - نادين محمد -

هل للكمون قدرة على التنحيف؟ الإجابة وبإيجاز، نعم! فقد أثبتت دراسات عدة قدرة هذا التابل على التنحيف، إذا ما أعد كمشروب يتم تناوله على الريق، مرفقاً بنظام غذائي ذي سعرات حرارية محددة، فقد أجريت دراسة نشرتها Annals Of Nutrition & Metabolism عام 2015 ، شارك فيها 78 شخصاً يعانون من زيادة في الوزن، بينت أن تناول الكمون لمدة 8 أسابيع ساهم في خسارة وزن هذ الأشخاص.

وفي دراسة أخرى نشرتها مجلة Complementary Therapies in Clinical Practice عام 2014، أثبتت أن إضافة 3 غرامات من مسحوق الكمون يومياً إلى النظام الغذائي المتبع لخسارة الوزن ولمدة 3 أشهر يساعد على فقدان الوزن.

إلى هاتين الدؤاستين أظهرت دراسة لجامعة Shahid Sadoughi University of Medical Sciences عام 2014 أن للكمون تأثيراً في انخفاض الوزن، مؤشر كتلة الجسم والدهون، وكذلك في محيط الخصر، ولكن في الوقت نفسه، لا بد من التنويه أنه والبرغم من قدرة الكمون على تنحيف الجسم، لا يمكن أن يستهدف الدهون في منطقة محددة في الجسم، كالبطن، الأرداف ...

إذاً، ووفق إثباتات وأبحاث علمية، وليس كوصفة شائعة، تناول الكمون كشراب أو إضافته إلى الأطعمة يساهم إلى حد كبير في تنحيف الجسم. كيف؟

فوائد الكمون للتنحيف



تحتوي بذور الكمون على أنواع عدة من الفيتامينات، كفيتامين A، C، B2 ريبوفلافين Riboflavin، B3 النياسين niacin و B6 أو ما يعرف بالبيريدوكسين Pyridoxine ، هذا إضافة إلى المعادن، مثل الكالسيوم، الحديد، المغنيسيوم، الفوسفور، البوتاسيوم، الصوديوم، وإل نسب قليلة من الزنك، النحاس، المنغنيز. إلى ذلك يحتوي الكمون على خصائص تساعد على خسارة الوزن، أهمها مركب يعرف بالثيموكينون Thymoquinone، وهو مادة كيميائية طبيعية تمتلك خصائص مضادة للأكسدة وللالتهابات، يمنع انتفاخ المعدة ويساعد على الهضم، ما يخفف من تراكم الدهون في الجسم، هذا ناهيك عن

منافع أخرى:



• الكمون منخفض السعرات الحرارية، حيث تحتوي ملعقة واحدة منه على 22 سعرة حرارية.

• يعزز عملية الأيض أو ما يعرف بالاستقلاب في الجسم.

• يحسن عملية الهضم.

• الكمون بمثابة طارد للسموم من الجسم.

• يقلل من مستويات الكوليسترول الضار.

• يحسن من استجابة الجسم للأنسولين.

• يساعد الكمون على تطهير الكبد، عن طريق منع السموم من امتصاص الطعام.



طريقة استخدام الكمون على الريق للتنحيف



المكونات

• ملعقتان صغيرتان من بذور الكمون.

• ليتر و ½ من الماء.

الطريقة

• يوضع الماء على النار حتى الغليان.

• تضاف بذور الكمون إلى الماء المغلي.

• يتم تناول شاي الكمون، أو ما يعرف أيضاً بماء الجيرا على الريق.

