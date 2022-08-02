شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف الآثار الجانبية لتناول مشروب الشاي على معدة فارغة كل صباح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ربما سمعت أن تناول كوب من الشاي مع وجبة الإفطار مفيد لصحتك ومع ذلك ، وتحتاج أيضًا إلى معرفة أن هناك بعض الآثار الجانبية لشرب الشاي بمعدة فارغة، يمكن أن يسبب عسر الهضم والحموضة المعوية ، ولهذا السبب من المهم شرب الشاي مع الطعام ، وفى السطور القادمة سنوضح الآثار الجانبية المحتملة لتناول الشاي على معدة فارغة كل صباح وفقا لما نشره موقع " pinkvilla".

الأرق:

يمكن أن يحدث بسبب التغيرات المفاجئة في درجة حرارة الجسم الناتجة عن التعرق بعد ممارسة الرياضة أو عند تناول الأدوية التي يجب تناولها في الليل قبل النوم.

الصداع:

يمكن أن يكون سببه الجفاف بسبب التعرق المفرط أو ممارسة الرياضة بشكل كبير خلال النهار، يمكن منع ذلك عن طريق شرب الكثير من الماء قبل الذهاب إلى الفراش وتناول الدواء في الليل بدلاً من النهار ، خاصةً إذا كنت تتناوله لمشاكل القلب مثل ارتفاع ضغط الدم أو قصور القلب.

الانتفاخ والغازات:

من الآثار الجانبية الأخرى لتناول الشاي معدة فارغة كل صباح الانتفاخ أو تكون الغازات في الجهاز الهضمي، عندما تشرب السوائل الساخنة قبل تناول الطعام، فإن ذلك يتسبب في تمدد معدتك وإفساح المجال للطعام بداخلها. تزيد هذه العملية الضغط داخل الجهاز الهضمي مما يؤدي إلى الانتفاخ أو تكوين الغازات.

الدوخة:

من المعروف أن الكافيين يسبب الدوار لدى بعض الناس، قد يكون بسبب الجفاف أو لأسباب أخرى لا يمكننا تحديدها في هذه اللحظة.

عدم انتظام ضربات القلب:

من المعروف أن الكافيين يزيد من معدل ضربات القلب لدى بعض الأشخاص وهو ما يسمى عدم انتظام ضربات القلب، قد يؤدي هذا النبض غير الطبيعي أيضًا إلى القلق ونوبات الذعر من بين أمور أخرى، إذا كنت تريد أن تكون بصحة جيدة ، فمن المهم تجنب تناول شاي معدة فارغة أولاً قبل بدء يومك.