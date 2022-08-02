4 أطعمة يجب تناولها للوقاية من آلام الظهر فى الشيخوخة

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القاهرة - سامية سيد - ألم الظهر هو أحد الأعراض أو المشاكل الأكثر شيوعًا، وتمارين التمدد هي الدعامة الأساسية لإدارة آلام الظهر، ويمكن أن تمنع تطور آلام الظهر بسبب تقوية العضلات، ومع ذلك من المهم اتباع نظام غذائي يساعد فى منع آلام الظهر، في هذا التقرير نتعرف على 4 أطعمة يجب تناولها للوقاية من آلام الظهر في الشيخوخة، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

لمنع آلام الظهر ، يوصى باتباع نظام غذائي مضاد للالتهابات واتباع نظام غذائي غني بالبروتينات.

بعض الأطعمة لمنع آلام الظهر1. الفواكه والخضروات الملونة

وفقًا للمعهد الأمريكي للتغذية، يجب ملء نصف طبقك بالخضار والفواكه يوميًا، حيث يحتوي طبق بلون قوس قزح يحتوي على فواكه وخضروات، يحتوي على نسبة عالية من مادة البوليفينول والبيوفلافونويد التي تحتوي على نسبة عالية من الخصائص المضادة للالتهابات وهذه تساعد على حماية الجسم وتقليل عمليات الالتهاب التي تزيد الألم.

الخضروات الورقية الخضراء والخضروات الصليبية مثل البروكلي والقرنبيط والملفوف والسبانخ غنية بفيتامينات A و C و K ، وهي مضادات الأكسدة المعروفة بتخفيف الالتهاب ولديهم أيضًا مركب يسمى سلفورافان ، والذي يمنع الإنزيم الذي يسبب آلام المفاصل والالتهابات.

يعد الجزر والبنجر واليقطين من الخضروات الجذرية الغنية ببيتا كاروتين، وهو أحد مضادات الأكسدة القوية.

يمكن أن تؤدي إضافة هذه العناصر إلى نظامك الغذائي إلى تقليل آلام الركبة والظهر، استهلك الجزر كجزء من تناول السلطة بانتظام.

فيما يتعلق بالفواكه، فإن التفاح والأناناس والتوت والكرز والعنب والحمضيات (الليمون والبرتقال) تحتوي على مركبات الفلافونويد ومضادات الأكسدة التي تساعد على تخفيف الالتهاب الناجم عن آلام الركبة والظهر.

لا تقشر قشر الفاكهة ، إذا كنت تريد الحصول على أقصى قدر من الفوائد.

تأكد من الاستهلاك المنتظم للطماطم لأنها تحتوي على مادة الليكوبين ، وهو أحد مضادات الأكسدة القوية للغاية.

2. تناول المزيد من دهون أوميجا 3

تظهر الأبحاث أن اتباع نظام غذائي غني بدهون أوميجا 3 يقلل من الاستجابة الالتهابية لوجبة غنية بالدهون.

قم بتضمين الأطعمة الغنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية، بما في ذلك الأسماك وحفنة من بذور المكسرات (اللوز والجوز وبذور الكتان وبذور الشيا وغيرها) وزيت الزيتون وزيت الخردل في نظامك الغذائي يوميًا.

تناول المكسرات يقوي العظام، وبالتالي يقطع احتمالية إصابات الركبة أو الظهر.

3. تحضير الطعام بالبهارات المضادة للالتهابات

يمكن استخدام بعض توابل وأعشاب المطبخ دائمة الخضرة مثل الزنجبيل والقرفة والفلفل لتقليل الالتهاب.

من المعروف أن الكركم يحتوي على مركب الكركمين، وهو علاج فعال لأي آلام مرتبطة بالمفاصل.

تذكر أن تضيف الفلفل الأسود إلى نظامك الغذائي عند تناول الكركم ، للمساعدة على امتصاص الكركمين.

أظهر الزنجبيل والثوم أيضًا خصائص مضادة للالتهابات، والتي يمكن أن تساعد في تخفيف التهاب المفاصل أو آلام المفاصل.

لا تفرط في تناول التوابل أبدًا لأنها قد تلحق الضرر بالبطانة المعدية المعوية.

4. اجعل البروتينات جزءًا من نظامك الغذائي

يجب اتباع نظام غذائي متوازن مع كمية كافية من البروتينات، هذا يساعد في تطوير وتقوية العضلات مما يقلل من حدوث آلام الظهر.