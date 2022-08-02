شكرا لقرائتكم خبر عن البقدونس مش مجرد زينة في الطبق.. اعرف فوائده الصحية المدهشة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - البقدونس لم يعد مجرد زينة لامعة لتوضع فوق طبقك، فهو مصدرًا طبيعيًا لفيتامين C ، وهو عنصر غذائي معروف جيدًا لدعم صحة المناعة، ويعد علاج قديم لرائحة الفم الكريهة هو مضغ بعض البقدونس الطازج، تحتوي هذه العشبية الخضراء على زيوت عطرية طبيعية تمنح البقدونس نكهة ورائحة مميزة، وفى السطور القادمة سنوضح بعض الفوائد لاستهلاكه ، وفقا لما نشره موقع " eatthis".

1 إزالة رائحة الفم الكريهة:

علاج قديم لرائحة الفم الكريهة هو مضغ بعض البقدونس الطازج، تحتوي هذه العشبية الخضراء على زيوت عطرية طبيعية تمنح البقدونس نكهة ورائحة مميزة، وهذه قد تساعد في إنعاش أنفاسك، بالإضافة إلى ذلك ، يحتوي البقدونس (مثل معظم الخضر الورقية) على مركب يسمى الكلوروفيل تمت دراسة هذا المركب لتقليل روائح الجسم وهو مكون نشط في بعض مزيلات العرق وغسولات الفم.

2 تناول كميات أقل من الملح:

لم تعد مجرد زينة لامعة لتوضع فوق طبقك ، فقد يتم تناول ديكور البقدونس بدلاً من دفعه إلى الجانب، يحتوي البقدونس بشكل طبيعي على نكهة لذيذة ، وإدراجه في الأطباق قد يساعد في تعزيز نكهة الوجبة دون الحاجة إلى إضافة الكثير من الملح.

3 يمكنك دعم جهاز المناعة لديك:

سمعت عن تفاحة في اليوم ، لكن ماذا عن قطعة بقدونس في اليوم؟ يعد البقدونس مصدرًا طبيعيًا لفيتامين C ، وهو عنصر غذائي معروف جيدًا لدعم صحة المناعة.

تقترح وزارة الزراعة الأمريكية أن كوبًا واحدًا من البقدونس المفروم يحتوي على 79.8 ميكروجرام من فيتامين سي ، بالإضافة إلى 984 ميكروجرام (ميكروجرام) من فيتامين ك ، وهو ما يمثل 1230٪ من الكمية الموصى بها من فيتامين ك . جهاز المناعة .

4 قد تشعر بتحسن الهضم:

البقدونس هو مصدر للألياف ، والتي يمكن أن تساعد في الحفاظ على حركات الأمعاء بشكل منتظم ودعم صحة الأمعاء عدم تناول ما يكفي من الألياف يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن ، والشعور بالنعاس المستمر والانتفاخ ، وزيادة نسبة الكوليسترول في الدم، إذا كنت تستخدم البقدونس كزينة ، فمن المحتمل ألا يساعدك في تلبية احتياجاتك من الألياف .