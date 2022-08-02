هل من الآمان تناول الطعام بعد انتهاء صلاحيته؟

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القاهرة - سامية سيد - متى كانت آخر مرة رميت فيها طعامًا لأنه "انتهت صلاحيته" قبل أن تستمتع به؟ لذلك لجأنا إلى الخبراء لمعرفة المدة التي يمكنك (أو يجب) تناول الطعام فيها بعد تاريخ انتهاء صلاحيته لكن أولاً ، يجب أن نحدد بالضبط ما هو تاريخ انتهاء الصلاحية، وفقا لما نشره موقع " eatthis".

ما هو تعريف تاريخ انتهاء الصلاحية؟

غالبًا ما يتم تنظيم إدعاءات التاريخ هذه من قبل لا أحد سوى العلامات التجارية للأطعمة نفسها. تقول ديبورا كوتز ، المسؤولة الصحفية في إدارة الغذاء والدواء الأمريكية: "لا تطلب إدارة الغذاء والدواء من المصنعين وضع تواريخ انتهاء الصلاحية أو تواريخ الاستخدام على المنتجات الغذائية باستثناء تركيبات الرضع، تتطلب بعض الوكالات الحكومية والمحلية تواريخ انتهاء الصلاحية على ملصقات طعام معينة ، ولكن في أغلب الأحيان ، يُدرج المصنعون طواعية تواريخ انتهاء الصلاحية أو تواريخ الاستخدام.

يقول استطلاع أجراه معهد تسويق الأغذية الأمريكى ، إن الارتباك بشأن هذه التواريخ يتسبب في قيام 90 في المائة من الأشخاص بنفايات طعام آمن تمامًا ، تشمل الأسباب الشائعة الحساء والبيض ومنتجات الألبان والحبوب والخبز.

هل من الآمن تناول الطعام منتهي الصلاحية؟

نظرًا لعدم وجود تعريف واضح لتاريخ انتهاء الصلاحية ، يوضح اختصاصي التغذية في مدينة نيويورك ، Brooke Alpert ، ، أنه يمكنك الوثوق بحدسك: "القاعدة الأساسية التي يجب اتباعها هي استخدام حواسك ؛ إذا كان هناك شيء ما يشم ، أو يشعر ، أو يتذوق ، أو يبدو سيئًا ، فمن المحتمل أن يكون كذلك ، إذا لم تكن متأكدًا ، فاحرص دائمًا على توخي الحذر لتجنب الأمراض التي تنتقل عن طريق الأغذية.

إذا تم تخزين المنتج بشكل صحيح ، فيجب أن يستمر إلى ما بعد التاريخ المدرج على العبوة، هناك الكثير من نفايات الطعام في هذا البلد ، ومن المحزن مقدار الطعام الجيد الذي يتم إلقاؤه في سلة المهملات،

كيف تطيل عمر الطعام؟

احتفظ بالأصناف المعبأة مسبقًا والسلع المعلبة في مخزن جاف بارد ، ومتوسط ​​مدة صلاحيتها من ستة أشهر إلى عام واحد.

اشترِ سلعًا طازجة مثل المنتجات ومنتجات الألبان بكميات أقل وبانتظام أكثر ، مثل أسبوعيًا ، حتى تتمكن من استخدامها بشكل أسرع لتجنب التلف.

خطة الوجبات لتقليل هدر الطعام . وبهذه الطريقة ، ستشتري فقط ما تحتاجه للوجبات التي ستعدها.

شراء الفواكه والخضروات المجمدة لتجنب التخلص من المنتجات التي تفسد قبل أن تتمكن من استخدامها.

قم بتخزين مخزنك بمنتجات مجففة صحية مثل الكينوا والأرز الأسود والعدس المجفف والفاصوليا منخفضة الصوديوم بحيث يكون لديك وجبات أساسية في متناول اليد متى احتجت إليها.