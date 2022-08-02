أفضل 9 طرق لتنظيف الكلى بشكل طبيعي

بيروت - نادين محمد - تلعب الكلى دوراً في إنتاج خلايا الدم الحمراء وتنظيم ضغط الدم. كما أنها تساعد في الحفاظ على التوازن الكيميائي والكالسيوم في الجسم.

يمكن لكليتيك البقاء بصحة جيدة طالما تتبعين نظاماً غذائياً متوازناً وتتناولين كمية كافية من الماء.

لكن العادات الغذائية غير الصحية وقلة تناول السوائل والتعرض للسموم يمكن أن تسبب خللاً في وظائف الكلى.

1. تناول المزيد من الماء

تحتاج الكلى إلى الماء للتخلص من السموم والفضلات إلى خارج الجسم. يرتبط انخفاض حجم البول بضعف الكلى، بما في ذلك تكوين حصوات.

الكمية القياسية الموصى بها من الماء للاستهلاك اليومي.

هي حوالي 4 لترات للذكور و 3.1 لتر للإناث.

2. تناول التوت

التوت غني بمضادات الأكسدة والمواد الكيميائية النباتية، وقد يكون له تأثير وقائي على خلايا الكلى من خلال محاربة الالتهاب والإجهاد التأكسدي بالنسبة لتطهير الكلى، فإن النوع الأكثر شيوعاً هو التوت البري والتوت الأزرق.

وفقاً لدراسة أجريت على الحيوانات، يمكن أن يساعد التوت الأزرق في تنظيم ضغط الدم وتحسين تحمل الجلوكوز.

3. تناول العنب الأحمر

يحتوي العنب على مركبات الفلافونويد وهي مركبات نباتية مفيدة مثل ريسفيراترول، وهو من المركبات الفعالة في تقليل التهاب الكلى .

4. فيتامين ب 6

يمكن تناول فيتامين ب 6 وهو مرتبط بتكوين حصوات الكلى، ويمكنك الحصول عليه من خلال مصادر الطعام مثل الجزر والحليب وجبن الريكوتا والأفوكادو والموز والسلمون والدجاج .

5. أحماض أوميغا 3 الدهنية

تناول المزيد من أحماض أوميغا 3 الدهنية لموازنة أحماض أوميغا 6 الدهنية الزائدة حيث تم ربط المستويات العالية من أوميغا 6 بخطر الإصابة بحصوات الكلى. إلى جانب ذلك، قد تقلل أوميغا 3 أيضاً من خطر تمرير البروتين عبر البول.

يمكنك تناول مكملات زيت السمك عالية الجودة أو تضمين الأسماك الدهنية مثل السلمون والتونة الباكورة والأنشوجة والماكريل. تعتبر بذور الكتان والمحار من المصادر الجيدة الأخرى للأوميغا 3 .

6. تناولي البطيخ والرمان

يحتوي البطيخ على الكثير من الماء والألياف والعناصر الغذائية المذهلة التي قد تحمي الكلى من التلف.

على سبيل المثال، تبين أن الليكوبين، وهو مركب موجود في البطيخ، يقلل الالتهاب في الفئران مع تلف الكلى الموجود.

قد يساعد البطيخ أيضاً في موازنة مستويات الفوسفات والأكسالات والسترات والكالسيوم في جسمك.

يحتوي كل من البطيخ والرمان على مستويات عالية من البوتاسيوم، ويجب عدم الإفراط في تناولهما أثناء تطهير الكلى.

7. تناول البرتقال والليمون

يحتوي الليمون والبرتقال على سترات، أو فيتامين سي، وهو عنصر غذائي مرتبط بالوقاية من حصوات الكلى.

يعد فيتامين ج هو أيضاً أحد مضادات الأكسدة القوية والتي قد تمنع تلف الأنسجة وتحسين حساسية الإنسولين ومستويات الكوليسترول وصحة الأوعية الدموية، وكلها يمكن أن تفيد وظائف الكلى بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يساعدك الليمون والبرتقال على زيادة كمية السوائل التي تتناولينها.

8. عصير الشمندر

يحتوي البنجر على مركب يسمى البيتين الذي قد يساعد في زيادة حموضة البول، مما قد يفيد المسالك البولية. قد يمنع أيضاً تراكم الكالسيوم والستروفيت (مركب تنتجه البكتيريا في الجسم)، ويقلل من خطر الإصابة بحصوات الكلى.

9. اشربي شاي الهندباء

إذا كان عليك اختيار شاي أعشاب للكلى، فيجب أن يكون شاي الهندباء. ذلك لأن الهندباء قد استخدمت في الطب التقليدي كمنشط للكلى. قد يساعدك الشاي المصنوع من جذر الهندباء الطازج أو الهندباء المجففة على تطهير كليتيك. بالإضافة إلى ذلك، من المعروف أنه يحفز إنتاج الصفراء التي يمكن أن تحسن الهضم وبالتالي تقليل حجم النفايات التي تصل إلى الكلى .

المصدر :.stylecraze

ملاحظة من «الجميلة»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليك استشارة طبيب متخصص.

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