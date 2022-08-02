شكرا لقرائتكم خبر عن 5 طرق سهلة لخسارة 6 كيلو من وزنك قبل زفافك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كل عروس تحلم بأن يكون يوم زفافها مميز، وأن تكون في أبهى صورة وتسعى جاهدة لإنقاص وزنها حتى تكون متألقة بفستانها الأبيض، فدائما قد تشعر بالتوتر بشأن موعد حفل الزفاف وفقدان الوزن في الوقت المناسب ، لا داعى للقلق فيمكن خسارة 6 كيلو من وزنك الزائد لمدة شهر ونصف ، وفى السطور القادمة سنقدم لك النصائح اللازمة لتحقيق هدفك وفقا لما نشره موقع " eatthis".

1 تناول المزيد من الخضار:

إن إحدى الإستراتيجيات لفقدان الوزن عندما يكون لديك أزمة زمنية هي زيادة استهلاكك للخضروات لمساعدتك في الحصول على المزيد من الألياف الغذائية ، والتي ستساعدك على الشعور بالشبع لفترة أطول وتؤثر بشكل إيجابي على صحة أمعائك، عندما تشعر بالشبع ، تقل احتمالية تناول الطعام.

إضافة حصة واحدة على الأقل من الخضار إلى كل وجبة ستساعد على زيادة تناول الألياف والمغذيات، يمكن أن يساعد في إنقاص الوزن .

2 التوقف عن تناول الوجبات بالمطاعم:

إحدى الطرق البسيطة لفقدان الوزن قبل يوم زفافك هي التوقف عن تناول الطعام في المطاعم في آخر 30 يومًا قبل زواجك، هذا فعال للغاية لفقدان الوزن ، حيث أن تناول الطعام بالخارج يضيف كمية هائلة من السعرات الحرارية والصوديوم دون أن تدرك ذلك ، فمن خلال تقليل عدد المرات التي تتناول فيها الطعام بالخارج ، فإنك تقلل كمية احتباس الملح والسعرات الحرارية للمساعدة في البقاء في حالة عجز في السعرات الحرارية ومساعدة الميزان على التراجع.

3 ركز على البروتين:

تتمثل إحدى طرق إنقاص الوزن في النظر إلى نظامك الغذائي ومعرفة مقدار البروتين الذي تتناوله، يجب أن تهدف إلى تناول البروتين الخالي من الدهون في كل وجبة، للحفاظ على لياقتهم البدنية أو فقدان الوزن ، يحتاج الرجال الذين يمارسون الرياضة لمدة 45 دقيقة من ثلاثة إلى خمسة أيام في الأسبوع إلى حوالي 0.45 جرام لكل رطل ، والنساء اللائي لديهن نفس مستوى النشاط يحتاجن 0.35 جرام لكل رطل.

4 توقف عن شرب الصودا:

إنه ليس فقط سيئًا للغاية لصحتك ، ولكنه يعيث فسادًا في محيط الخصر لديك أيضًا، يمكن أن يساعد الاستغناء عن المشروبات الغازية والمشروبات المحلاة الأخرى في إنقاص الوزن، جنبًا إلى جنب مع الصودا العادية ، تخلص من صودا الدايت أيضًا ، حيث يلجأ الكثير من الناس إلى المشروبات الغازية الخاصة بالحمية لإنقاص الوزن ، ولكن يمكن أن يكون لها تأثير معاكس.

5 تناول الطعام بانتباه:

أخيرًا ، تقييم جوعك على مقياس من 1 إلى 10 قبل الأكل يمكن أن يساعدك على إنقاص الوزن لأنه يجبرك على التوقف والتفكير فيما إذا كان جسمك جائعًا حقًا أو إذا كنت تشعر بالملل وتريد الطعام ، يسهل فقدان الوزن عن طريق تقليل كمية وكم مرة تأكل، أثناء قيامك بالمضغ ببطء ، راقب تجربتك الداخلية ، واتبع المزيد من هذه العادات الذكية لتعزيز الاتصال بين العقل والجسم .