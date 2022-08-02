شكرا لقرائتكم خبر عن لو فشلت فى إنقاص وزنك.. حلول بسيطة من خلال زيادة الألياف والبروتين بطعامك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك الكثير من الأنظمة الغذائية المبتكرة وبرامج إنقاص الوزن التي يتم تسويقها والتي لا يمكن حصرها والمنتجات غير الصحية مثل حبوب إنقاص الوزن أو شاي دهون البطن يمكن أن تكون خطرة على صحتنا العقلية والجسدية، لذا عندما يتعلق الأمر بفقدان الوزن ، هل هناك طريقة صحية ومستدامة لفعل ذلك؟ الإجابة المختصرة هي نعم ، فإن أفضل الطرق لمساعدتك على فقدان دهون البطن هي دمج الألياف العادية والحصول على ما يكفي من البروتين في نظامك الغذائي اليومى، وفقا لما نشره موقع" eatthis".

إضافة المزيد من الألياف

هناك نوعان من الألياف: الألياف القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان ، كلاهما ضروريان لفقدان دهون البطن والحفاظ عليها ، وجدت إحدى الدراسات البحثية أنه مقابل كل 10 جرامات إضافية من الألياف في نظامهم الغذائي ، لاحظ المشاركون انخفاضًا في الدهون الحشوية بنسبة 3.7٪ في فترة خمس سنوات.

تعمل الألياف القابلة للذوبان على تحسين حساسية الأنسولين عن طريق تغذية البكتيريا النافعة في الأمعاء، وعندما تتواجد هذه البكتيريا بأعداد كبيرة ، فإنها تكون أكثر قدرة على هضم الطعام الذي نتناوله وتخفيف استجابة الجسم للأنسولين ، مما قد يؤدي إلى انخفاض الدهون في البطن ، فالألياف القابلة للذوبان تعمل أيضًا على إبطاء امتصاص السكر ، مما يمنع الارتفاع السريع في نسبة السكر في الدم، يسمح معدل الامتصاص البطيء هذا للخلايا بالتكيف مع تأثيرات الأنسولين بشكل أبطأ دون التدفق السريع.

الألياف غير القابلة للذوبان ، والتي توجد بكميات كبيرة في العديد من الحبوب الكاملة والخضروات ، يمكن أن تساعدك أيضًا على تحقيق أهدافك المتعلقة بفقدان الوزن .

كيفية تناول المزيد من الألياف للتخلص من دهون البطن

عندما يتعلق الأمر بالعثور على مصادر الألياف ، يقترح محاولة تلبية الكميات المقترحة من خلال الطعام أولاً، ومع ذلك ،من الأفضل دمج الألياف ببطء في نظامك الغذائي ، أو كمكمل غذائي ، لتقليل الغازات والانتفاخ أو منعهما.

زيادة البروتين

الحصول على كمية كافية من البروتين يوميًا هو أحد أفضل الطرق لفقدان دهون البطن والحفاظ عليها، تبني البروتينات عضلاتنا ، وكلما زاد عدد العضلات التي نمتلكها ، زاد معدل الأيض بشكل أسرع ، مما يؤدي إلى حرق المزيد من الدهون وخاصة دهون البطن

الحقيقة هي أن معظم الناس لا يتناولون ما يكفي من البروتين في كل وجبة أو يوميًا، تعتمد كمية البروتين التي تريد تناولها يوميًا على أهداف وزنك. إذا كنت قد بدأت للتو في تناول المزيد من البروتين ، فابدأ بحوالي 25 جرام لكل وجبة.

كيفية تناول المزيد من البروتين للتخلص من دهون البطن

إنه شيء واحد أن نقول لأنفسنا أننا بحاجة إلى المزيد من البروتين ، ولكن العثور على أطعمة لذيذة وصحية وغنية بالبروتين قد يمثل تحديًا إذا لم نعتد على ذلك حتى الآن للبدء ، بعض الأطعمة الغنية بالبروتين تشمل صدور الدجاج ، والديك الرومي ، والسمك ، والزبادي اليوناني ، والجبن ، والبيض ، على سبيل المثال لا الحصر، يمكنك أيضًا تحقيق أهدافك من البروتين عن طريق تناول مخفوق البروتين أو تناول ألواح البروتين ، ولكن يجب أن تفعل ذلك كن بعد أن تأكل وجبة دسمة.