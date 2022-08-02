شكرا لقرائتكم خبر عن أخطاء في وجبة الإفطار تضيف الدهون إلى محيط خصرك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك قول مأثور بأن تتناول وجبة الإفطار مثل الملوك، والغداء مثل الأمير، والعشاء مثل الفقير، وتوفر وجبة الإفطار الصحية والمغذية في الصباح طاقة وافرة لتمضية يومك.

ما الخطأ الذي يحدث مع الفطور؟

إذا كنت تتناول نظامًا غذائيًا عالي السعرات الحرارية على الإفطار، فإن البطن تخزن الدهون تحت الجلد والحشوية التي يصعب التخلص منها، وإذا كنت ترغب في الحفاظ على محيط الخصر لديك نحيفًا، فتأكد من اتباع نظام غذائي يلعب دورًا رئيسيًا في حرق السعرات الحرارية.

وفقا لموقع " healthsite"، فأن هناك قائمة بالأطعمة الضارة بصحتك حتى تتمكن من تجنبها في المقام الأول.

العصائر السكرية:

عصائر معلبة مليئة بالسكر والمواد الحافظة التي تضيف فقط السعرات الحرارية للجسم.

الدقيق المكرر:

الدقيق المكرر لا يحتوي على أي مغذيات ولكن الكثير من الدهون والسعرات الحرارية السيئة التي تضيف إنشات إلى بطنك.

المحليات الصناعية:

على الرغم من أن المحليات الصناعية تحتوي على سعرات حرارية أقل من السكر المكرر، إلا أنها تسبب أمراضًا وأمراضًا صحية أساسية مثل مرض السكري والكبد ومشاكل الكلى.

الطعام المقلي:

الطعام المقلي هو الإفطار غير الصحي المليء بالدهون المشبعة والمتحولة، وهو أمر سيء بالنسبة للأشخاص وسط الصحة العامة.

المخبوزات:

مصنوعة من الدقيق المكرر والسكر مع الزيت ومنتجات المخابز مثل المافن والدونات والخبز الحلو هي أسوأ الأطعمة التي يمكن لأي شخص تناولها على الإفطار.

زبدة الفول السوداني:

زبدة الفول السوداني المعبأة غنية بالسعرات الحرارية ومليئة بالملح والسكر وكميات عالية من المواد الحافظة.

حبوب الجرانولا:

على الرغم من أن معظم الناس يعتبرونها صحية، إلا أن حبوب الإفطار الجرانولا غير صحية ومليئة بالسكر والمواد الحافظة.