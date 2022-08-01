شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يمكن أن يؤثر القلق المزمن على جسمك وقلبك ومناعتك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - القلق هو شيء يمر به الجميع في مراحل مختلفة من حياتهم، ومع ذلك، قد يكون مزمنًا فقط لعدد قليل من الأشخاص، فقد تشعر بالقلق عندما تواجه موقفًا معينًا وقد يكون ذلك طبيعيًا، ومع ذلك، عندما يصبح هذا القلق مزمنًا، يمكن أن يكون له بعض الآثار الصحية الرئيسية.

عندما يصيبك القلق وفقا لموقع " healthsite"، قد يواجه الشخص عدة أعراض مثل الدوار والغثيان إلى جانب أعراض أخرى مثل القيء والتعب، وعندما يصبح القلق مزمنًا، يمكن أن يؤدي إلى عدة أنواع من اضطرابات القلق وهذه الاضطرابات تشمل الهلع والرهاب، واضطراب ما بعد الصدمة (اضطراب ما بعد الصدمة) من بين عدة أمور أخرى.

لذلك ، من المهم أن تعالج القلق وإلا فقد يؤدي ذلك إلى العديد من المشكلات الصحية.

آثار القلق على الجسميمكن أن يؤثر القلق على جهاز المناعة:

عندما يحدث القلق، يقوم الجهاز المناعي بإفراز هرمونات مثل الأدرينالين في الجسم مما يساعدك على التعامل مع الموقف، ومع ذلك ، عندما تواجه نوبات القلق بشكل متكرر ويقوم الجهاز المناعي بإفراز هذه الهرمونات ، فلن يعود الجسم أبدًا إلى الأداء الطبيعي وقد يكون هذا أمرًا سيئًا لجهاز المناعة، ثم يصبح جهاز المناعة ضعيفًا وتكون عرضة للإصابة بالعدوى والأمراض.

يمكن أن يؤثر القلق على الجهاز التنفسي:

القلق يجعلك تتنفس بسرعة وقد يسبب لك أمراض الجهاز التنفسي، أيضًا، إذا كنت تعاني من الربو أو مرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD) ، فقد يؤدي القلق إلى جعل الأمور أسوأ بالنسبة لك.

يمكن أن يؤثر القلق على صحة القلب:

يزيد القلق من دقات قلبك ويمكن أن يسبب أيضًا ألمًا في الصدر وخفقانًا. قد يؤدي أيضًا إلى ارتفاع ضغط الدم مما قد يؤدي إلى أمراض القلبـ يمكن أن يؤثر ارتفاع ضغط الدم هذا أيضًا على الأوعية الدموية مما يؤدي مرة أخرى إلى الإصابة بأمراض القلب.