شكرا لقرائتكم خبر عن 5 خرافات عن كريمات الوقاية من الشمس.. اعرف الصح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الكريم الواقي من الشمس أفضل طريقة لحماية بشرتك من مخاطر الأشعة فوق البنفسجية، التي قد تزيد خطر الإصابة بسرطان الجلد، لكن العديد من الخرافات والمعلومات الخاطئة تحيط بالكريمات الواقية من الشمس، في هذا التقرير نقدم أبرز خرافات كريمات الوقاية من الشمس وتصحيحها، بحسب موقع "health".

الخرافة الأولى: كريم الوقاية من الشمس يسبب السرطان

الحقيقة: لا يوجد دليل طبي على أن واقي الشمس يسبب السرطان، لكن هناك الكثير من الأدلة الطبية على أن الأشعة فوق البنفسجية المنبعثة من الشمس تفعل ذلك.

لكن يشعر بعض الناس بالقلق من أن المواد الكيميائية المستخدمة في واقيات الشمس يمتصها الجلد وتسبب السرطان.

الخرافة الثانية: أصحاب البشرة الداكنة لا يحتاجون إلى وضع واقي من الشمس

الحقيقة: البشرة الداكنة هي نفسها عرضة للتلف الناتج عن أشعة الشمس.

من الصعب فقط رؤية أضرار أشعة الشمس على البشرة الداكنة لكن تستجيب خلايا الجلد للأشعة فوق البنفسجية بإفراز الصباغ هذا الصباغ ، الذي نعتقد أنه حروق الشمس ، يصعب رؤيته في البشرة الداكنة.

بغض النظر عن لون بشرتك، ضع الكريم الواقي من الشمس لمدة 30 دقيقة قبل الخروج في الشمس، ولا تنس إعادة وضعه.

الخرافة الثالثة: الكريم الواقي من الشمس مقاوم للماء، لذلك لا أحتاج إلى إعادة وضعه بعد السباحة أو التعرق

الحقيقة: إذا كنت تسبح أو تتعرق - أي شيء يقلل من طبقة الحماية من الأشعة فوق البنفسجية التي ترتديها - فسوف تحتاج إلى إعادة وضع الكريم الواقي من الشمس مرات أكثر بدلًا من إعادة وضعه كل ساعتين كما هو موصى به، ضعه كل ساعة.

الخرافة الرابعة: الكريم الواقي الشمسي الخاص بي هو SPF 50 لذا لست بحاجة إلى استخدامه كثيرًا

الحقيقة: بغض النظر عن الرقم المرتبط بواقي الشمس SPF لكنه يعمل فقط لمدة ساعتين تقريبًا.

يشير الرقم إلى مقدار الحماية التي تحصل عليها من الكريم الواقي من الشمس، ولكن لا يشير إلى المدة التي تستغرقها".

تأكد من استخدام واقي من الشمس بمعامل حماية 30 أو أعلى وقم بوضعه كل ساعتين.

الخرافة الخامسة: يوجد عامل حماية من الشمس في مكياجي لا أحتاج إلى وضع واقي من الشمس

الحقيقة: هناك احتمالية أنك لا تضعين مكياجًا كافيًا لحماية بشرتك من أشعة الشمس وربما لا تستخدميه في جميع المناطق المعرضة للشمس.

يمكنك تغطية وجهك ورقبتك بهذه المنتجات بشكل كامل لكن عامل الحماية من الشمس (SPF) يتلاشى بعد فترة.