شكرا لقرائتكم خبر عن النوم بالمكياج.. يضر بشرتك ويسد المسام ويهيج العيون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - المكياج بالتأكيد يجعلك تبدين خالية من العيوب وكلها متألقة ولكن النوم مع مكياجك ليس فكرة جيدة أبدًا، فقد تشعرين بالتعب بعد يوم طويل وقد تشعرين أن إزالة المكياج مهمة صعبة.

ومع ذلك، من المهم إزالة كل مكياجك قبل الذهاب إلى الفراش بسبب أن النوم بالمكياج يمكن أن تضر بجلدك.

وفقا لموقع " health line"، عندما لا تقومين بإزالة مكياجك قبل الذهاب إلى الفراش، فإنه يميل إلى الجلوس على مسام بشرتك مما يسد المسام، عندما يتم انسداد المسام، فإنه يسبب حَبُّ الشّبَاب والبثور ويضر الجلد أيضا، قد يؤدي وضع المكياج لفترة طويلة إلى مشاكل جلدية أخرى.

كيف يمكن للنوم بالمكياج أن يضر بشرتكحب الشباب:

يميل المكياج إلى سد المسام وعندما تسد المسام، فإنه يؤدي إلى ظهور البثور والبثور، لذلك، قومي بإزالة مكياجك قبل الذهاب للنوم واتبعي نظامك المعتاد عناية بالجلد روتين لإضافة بعض الرطوبة والترطيب لبشرتك.

حكة في الجلد عندما تضعين المكياج لساعات طويلة:

تميل بشرتك إلى الجفاف في كثير من الأحيان، هذا يمكن أن يؤدي إلى الحكة، علاوة على ذلك، إذا لم تقم بإزالة مكياجك، فقد ينتهي بك الأمر ببقع حمراء وقد يكون ذلك ضارًا لبشرتك.

تهيج العيون:

عند النوم بمكياجك، تميل المنطقة الحساسة من العين إلى التهيج حيث يصعب على الجلد حول العينين التنفس، لذلك من المهم إزالة المكياج قبل النوم.

جفاف الشفاه:

يتمتع الجميع بدرجة جيدة من أحمر الشفاه، ومع ذلك، فإن عدم إزالتها قبل الذهاب إلى الفراش يمكن أن يجعل الشفاه جافة ومتشققة لأن أحمر الشفاه لا يرطب الشفاه، بل يجعل الشفاه جافة بدلاً من ذلك.