شكرا لقرائتكم خبر عن مش كل الشيكولاتة صحية.. 4 معلومات لازم تعرفها مع اختلاف أنواعها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عندما تفكر في الشوكولاتة ، بماذا تربطها؟ يمكن النظر إلى الشوكولاتة على أنها متعة ، ولكن بعض الناس يحاولون الابتعاد عنها بسبب العلاقة السلبية بالجسم ، وفى السطور القادمة سنوضح الشائعات السلبية عن الشوكولاتة، وفقا لما نشره موقع " eatthis".

1 - الشوكولاته مضرة للصحة:

الإجابة لا .. الشوكولاتة الداكنة ، توفر العناصر الغذائية الداعمة للصحة ، بما في ذلك مضادات الأكسدة التي تقاوم الإجهاد والحديد المعدني.

2 - تزيد الوزن :

الاستمتاع بالشوكولاتة كحلوى بعد العشاء أو علاج بعد الظهر يمكن أن يتناسب تمامًا مع خطة فقدان الوزن الصحية، طالما أنه لا يزال بإمكانك الحفاظ على نقص السعرات الحرارية ولا يحل محل المجموعات الغذائية المهمة الأخرى مثل الفاكهة والخضروات والبروتينات ومضادات ، فأن تضمين الأطعمة التي تحبها وتستمتع بها هو خطوة استراتيجية للشعور بالرضا ومنع الإفراط في تناول الطعام ، انطلق وتناول قطعة من الشوكولاتة!

3 - ارتفاع نسبة السكر في الدم:

نعم ، تحتوي الشوكولاتة على سكر مضاف يمكن أن يزيد نسبة السكر في الدم ، لكن هذه الحلوى تحتوي أيضًا على الألياف ومضادات الأكسدة التي يمكن أن تحمي من مرض السكري، إذا كنت تشتهي بعض الشوكولاتة وتشعر بالقلق من خطر ارتفاع نسبة السكر في الدم ومرض السكري ، اختيار الشوكولاتة الداكنة أو منخفضة السكر، وازن بقية اليوم مع الكثير من الأطعمة الغنية بالألياف ، والدهون ، والخضروات ، والبروتينات الخالية من الدهون والتي تعمل على استقرار نسبة السكر في الدم.

4 - تسبب حب الشباب وظهور البثور:

لا توجد دراسات حتى الآن تؤكد بشكل قاطع أن الشوكولاتة تسبب ظهور الحبوب، في حين أن النظام الغذائي الذي يحتوي على نسبة عالية من السكر يمكن أن يؤدي إلى تفاقم البشرة المعرضة لحب الشباب ، إلا أنه ليس السبب الجذري للبثور المزعجة، ومع ذلك ، فإن تناول نظام غذائي مضاد للالتهابات وغني بمضادات الأكسدة وغني بالمغذيات يمكن أن يحد من تقلب الجلد ، إذا كنت قلقًا بشأن شكل وجهك في الصباح ، فاحرص على اتباع نظام غذائي متوازن - بما في ذلك الشوكولاتة.