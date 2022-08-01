شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مضاعفات أمراض القلب والوقاية منها وطرق العلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتعرض القلب لنوبات وأزمات نتيجة ضيق الأوعية الدموية أو انسدادها بسبب عوامل كثيرة منها عوامل وارثية بالعائلة أو نتيجة التدخين أو تعاطى الكحول او الإصابة بمرض السكرى والتقدم بالعمر والذين يعانون من أرتفاع ضغط الدم أوعدم ممارسة الرياضة لسنوات طويلة وينتج عنها انسداد بشرايين القلب حيث تمنع وصول الدم إلى القلب، أو الدماغ، أو الأجزاء الأخرى بالجسم، والحصول على ما يكفي من الدم، وقد تكون الأعراض تنذر بحدوث أمراض القلب فقد تكون النوبة القلبية أو السكتة الدماغية الإنذار الأوّل .

ويتكون القلب من صمّامات وظيفتها السماح بمرور الدم فى اتجاهٍ واحد فقط، وتمنع رجوع الدم فى الاتجاه المعاكس؛ بحيث تفتح وتقفل هذه الصمامات أثناء انقباض أو انبساط عضلة القلب، والمُتحكّم في ذلك هو فرق الضغط داخل غرفات القلب، ويحتوي القلب على أربعة صمامات ومنها: الصمام الميترالى، الصمام الاورطى، الصمام الرئوي، الصمام ذو الثلاث شرفات .

وتتسبب بنوبات قلبية سكتات دماغية من الأمراض الخطيرة وتنجم عن انسداد يحول دون تدفق الدم وبلوغه القلب أو الدماغ. وأكثر أسباب الانسداد شيوعًا هو تشكل رواسب دهنية في الجدران الداخلية للأوعية التي تغذي القلب أو الدماغ. ويمكن أن تحدث السكتات الدماغية أيضاً جرّاء نزف من أحد أوعية الدماغ الدموية أو من الجلطات الدموية.

أعراض النوبات القلبية

1. غثيان وإغماء

2. ألم أو عدم ارتياح في الكتف اليسرى أو المرفقين أو الفك أو الظهر

3. ضيق النفس

4. ضعف مفاجئ في الوجه أو الذراع أو الساق ويكون بنسبة كبيرة بجانب واحد بالجسم

5. صعوبة في المشي أو الشعور بالدوخة أو فقدان التوازن

6. شحوب في لون البشرة إما للرمادي أو الأزرق

وتتسبب بنوبات قلبية سكتات دماغية من الأمراض الخطيرة وتنجم عن انسداد يحول دون تدفق الدم وبلوغه القلب أو الدماغ. وأكثر أسباب الانسداد شيوعًا هو تشكل رواسب دهنية في الجدران الداخلية للأوعية التي تغذي القلب أو الدماغ. ويمكن أن تحدث السكتات الدماغية أيضاً جرّاء نزف من أحد أوعية الدماغ الدموية أو من الجلطات الدموية.

طرق الوقاية من نوبات القلب :

1- الامتناع عن التدخين

2- ممارسة الرياضة بصفة مستمرة

3- اتباع نظام غذائى صحى

4- عدم تعاطى الكحول

5- متابعة نسبة السكرى بالدم ، ومتابعة ضغط الدم .