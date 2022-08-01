شكرا لقرائتكم خبر عن لمرضى السكرى.. اعرف أفضل 5 عادات لتناول الطعام لتحسين نسبة السكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بناء عادات صحية هو العمود الفقري لتغيير نمط حياتك وإدارة السكر في الدم ، على سبيل المثال ، غالبًا ما ندرك أن تناول المزيد من الخضروات والبروتينات الخالية من الدهون أمر صحي بالنسبة لنا ومع ذلك، كيف نتعلم تطبيق هذه الأطعمة في نمط حياتنا؟ تغيير العادات هو علم معقد يحتاج إلى تخصيص أسلوب حياتك بشكل فردي ، ولكن هناك بعض الطرق الصغيرة التي يمكننا من خلالها تعلم كيفية بناء عادات صحية، وفى السطور القادمة سنوضح العادات التي من المعروف أنها تساعد في تحسين نسبة السكر في الدم ، وفقا لما نشره موقع " eatthis".

1 ركز على تناول البروتين في وجبة الإفطار

لقد ثبت أن بدء يومك بوجبة غنية بالبروتين يوازن نسبة السكر في الدم لبقية اليوم، إقران الكربوهيدرات بمصدر للبروتين، سيؤدي ذلك إلى إبطاء سرعة دخول الجلوكوز إلى مجرى الدم ، مما قد يساعد في الحفاظ على سكريات الدم في النطاق المستهدف.

2 التزم بأوقات الوجبات العادية

تناول الطعام على فترات منتظمة كل 4 ساعات سيساعد في إدارة نسبة السكر في الدم، قد يؤدي الانتظار حتى تشعر بالتعب والجوع إلى اتخاذ خيارات دافعة مع طعامك ، اجعل من تناول الطعام عادة قبل أن تشعر بالجوع للمساعدة في إدارة حصص الطعام ، وفي النهاية نسبة السكر في الدم.

3 تعلم طريقة الطبق

يتضمن نهج طريقة الطبق للوجبات البروتين والكربوهيدرات والخضروات غير النشوية، لتطبيق طريقة الطبق ، ركز على الاحتفاظ بنصف طبق من الخضروات غير النشوية، استخدم راحة يدك لتقدير نسبة البروتين وحجم قبضة يدك لتقدير نسبة الكربوهيدرات.

ابدأ بتناول البروتين أولاً اتبع البروتين الخاص بك مع الخضار غير النشوية، احتفظ بالكربوهيدرات في النهاية، يمكن للبروتين والألياف الموجودة في الخضار أن تبطئ من معدل زيادة الكربوهيدرات في الجلوكوز.

4 ابحث عن التوازن

لست مضطرًا إلى الاستغناء عن كل الكربوهيدرات للحصول على سكريات دم أفضل، اتباع نهج معتدل للتغذية يمكن أن يحسن نسبة السكر في الدم دون اللجوء إلى التطرف، اختيار الكربوهيدرات غير المكررة الغنية بالألياف ، مثل الفول أو العدس أو الشوفان أو التوت بكميات معتدلة لكل وجبة ، سوف يبطئ عملية الهضم ويقلل من ارتفاع السكر في الدم.

5 قم بالمشي لمدة 10 دقائق بعد الوجبة

مع الحركة بعد الوجبات ، فإن القليل يقطع شوطًا طويلاً للمساعدة في تقليل نسبة السكر في الدم، تستخدم عضلاتنا الجلوكوز للتحرك ، لذا فإن المشي مباشرة بعد تناول وجبة غنية بالكربوهيدرات مع الكربوهيدرات يمكن أن يحسن استجابات جلوكوز الدم على الفور، المشي لمدة 10 إلى 15 دقيقة بعد الوجبات يساعد على خفض نسبة السكر في الدم بعد الوجبة وقد يساعد في إدارة الوزن.