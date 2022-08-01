شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد شرب الماء عديدة.. منها تحسين هضمك وتعزيز مرونة المفاصل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشكل الماء حوالي 60٪ من جسمك، ويتم استخدام كل ذلك تقريبًا للحفاظ على أداء وظيفة أعضاء جسمك بشكل يومي، والحفاظ على هذا التوازن بنسبة 60٪ مهم لصحتك، لكنه ليس بالأمر السهل، يمتلك جسمك مجموعة متنوعة من الطرق المبتكرة لفقدان الماء ، مثل التعرق والذهاب إلى المرحاض وحتى التنفس، لذا يجب أن تعوض ما تشربه من ماء بشرب كمية كافية من الماء، بحسب موقع "pushdoctor"، في هذا التقرير نتعرف على فوائد شرب الماء.

فوائد شرب الماء1. يساعد على الهضم

من أعظم فوائد شرب الماء تجنب الإمساك، لذا يجب إعادة ترطيب جسمك بشكل مستمر لتسهيل رحلة الهضم وإعادة حركات الأمعاء إلى طبيعتها.

2. تحسين الدورة الدموية

يتكون أكثر من نصف دمك من مادة تسمى البلازما، إنها تنقل خلايا الدم في جميع أنحاء جسمك إلى حيث يحتاج إليها، ويساعد في الحفاظ على ضغط دم صحي ويحافظ على درجة حرارة الجسم تحت السيطرة.

تحتوي البلازما على 90٪ من الماء ، لذا لا يمكنها القيام بعملها بشكل صحيح إذا كنت تعاني من الجفاف.

بدون كمية كافية من الماء ، سيصبح دمك أكثر كثافة وتركيزًا. هذا يعني أن قلبك يجب أن يعمل بجهد أكبر قليلاً لضخه حول جسمك.

3. تعزيز مرونة مفاصلك

عندما تشعر ببعض التصلب أو الألم في مفاصلك، اسأل نفسك عما إذا كنت تشرب كمية كافية من الماء.

إنها محاطة بالغضروف الذي يسمح لكل عظمة بالتحرك بحرية جنبًا إلى جنب مع العظام الأخرى.

يمكن أن يصل إلى 85٪ من الماء، مما يساعد على تكوين نسيج إسفنجي تحتاجه مفاصلك لمنع الاحتكاك.

4. يحسن التركيز

يحتاج دماغك إلى الماء مثل أي عضو آخر حتى أن الدراسات أشارت إلى أن الجفاف يمكن أن يتسبب في تقلص خلايا الدماغ بشكل طفيف ، مما يجعلها أقل فاعلية مما هي عليه في العادة.

يترجم هذا إلى صعوبة التركيز ، واستغراق وقتًا أطول قليلاً لحل المشكلات التي يمكنك القيام بها عادةً أثناء نومك.

يمكن أن يجعلك إجهاد الدماغ الإضافي أيضًا سريع الانفعال ، لذا فإن كوبًا من الماء لديه القدرة على تحسين مزاجك.