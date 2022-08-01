شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية واليونيسيف: الرضاعة الطبيعية أول لقاح لحماية الطفل من الأمراض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت كل من منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف"، عن أن الرضاعة الطبيعية أصبحت أفضل بداية ممكنة في الحياة وأكثر أهمية من أي وقت مضى، لأنها تعتبر اللقاح الأول الذي يحمي الطفل من أمراض الطفولة الشائعة.

جاء ذلك في بيان مشترك للدكتور تادروس أدهانوم جبريسيوس مدير عام منظمة الصحة العالمية، وكاثرين راسل المديرة التنفيذية لمنظمة يونيسيف، اليوم الاثنين؛ بمناسبة الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية.

ودعت المنظمتان، الحكومات إلى تخصيص موارد متزايدة لحماية وتعزيز ودعم سياسات وبرامج الرضاعة الطبيعية، خاصة للأسر الأكثر ضعفا التي تعيش في ظروف الطوارئ.

وأشارتا إلى أنه أثناء حالات الطوارئ، بما في ذلك تلك الموجودة في أفغانستان واليمن وأوكرانيا والقرن الإفريقي ومنطقة الساحل، فإن الرضاعة الطبيعية تضمن مصدرا غذائيا آمنا ويمكن الوصول إليه للرضع والأطفال الصغار، كما أنها توفر خط دفاع قويا ضد الأمراض وجميع أشكال سوء تغذية الأطفال، بما في ذلك الهزال.

وحذرتا المنظمتان الأمميتان فى بيان لهما اليوم، من أن الضيق العاطفي والإرهاق البدني ونقص المساحة والخصوصية وغيرها من العوامل التي تعاني منها الأمهات في حالات الطوارئ يعني أن العديد من الأطفال يفقدون فوائد الرضاعة الطبيعية لمساعدتهم على البقاء على قيد الحياة.