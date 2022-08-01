شكرا لقرائتكم خبر عن عصير الكرفس.. تعرف على الآثار الجانبية عند الإفراط في تناول هذا المشروب الأخضر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبحت العصائر الخضراء شائعة للغاية اليوم بسبب الفوائد الصحية الهائلة التي تتمتع بها، فهي غنية بالفيتامينات والمعادن الأساسية، وهناك الكثير من العصائر الخضراء المتوفرة منها عصير الكرفس.

عصير الكرفس له فوائد صحية عديدة، فهو مفيد للبشرة وكذلك للصحة، كما يساعد على تقليل الالتهابات في الجسم كما يوفر الترطيب.

ومع ذلك، فإن الكثير من أي شيء ليس جيدًا وينطبق الشيء نفسه على هذا أيضًا، وفقا لتقرير موقع " timesnownews"، فأن شرب الكثير من عصير الكرفس يمكن أن يكون له آثار جانبية على صحتك، من الأفضل أن تشرب كمية معينة فقط من عصير الكرفس.

الآثار الجانبية لشرب كميات كبيرة من عصير الكرفسيمكن أن يزيد من جوعك:

عندما تصنع عصيرًا من الكرفس، تفقد الألياف في هذه العملية، عندما تنخفض كمية الألياف التي تتناولها، فمن المحتمل أن تشعر بالجوع لأن الألياف تساعد في الحفاظ على معدتك ممتلئة لفترة أطول.

يمكن أن يسبب مشاكل في الجهاز الهضمي:

شرب عصير الكرفس قد يؤدي إلى ضيق في الجهاز الهضمي، يحتوي الكرفس على المانيتول، مما قد يسبب الإسهال، يسحب المانيتول الماء إلى الجهاز الهضمي ويمكن أن يؤدي إلى الإسهال.

يمكن أن يسبب ارتفاع ضغط الدم:

من المعروف أن الصوديوم يساهم في ارتفاع ضغط الدم ، ويحتوي الكرفس على كميات عالية من الصوديوم فيه. قد يساهم الصوديوم المرتفع في ارتفاع مستويات ضغط الدم، لذلك ، من الأفضل تجنب شرب الكثير من عصير الكرفس.

يمكن أن تتفاعل مع الأدوية الخاصة بك، الكرفس فيتامين كموجود فيه وهذا الفيتامين يساعد في تخثر الدم، لذلك ، إذا كنت تتناول بعض أدوية ترقق الدم ، فمن الأفضل أن تتحقق من كمية عصير الكرفس التي تتناولها.