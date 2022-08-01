6 نصائح فعالة لمنع مشاكل الجلد في مرض السكري

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القاهرة - سامية سيد - عندما يتعلق الأمر بمشاكل الجلد المتعلقة بمرض السكري، فإن ارتفاع نسبة السكر في الدم (ارتفاع السكر في الدم) هو عدد قليل من المشاكل الصحية والجلدية.

وفقا لموقع " onlymyhealth" يمكن أن يؤثر مرض السكري على أجزاء كثيرة من الجسم، بما في ذلك الجلد، وفقًا لجمعية السكري الأمريكية (ADA) ، غالبًا ما تكون مشاكل الجلد هي أولى العلامات المرئية لمرض السكري. على الرغم من عدم وجود علاج لمرض السكري ، يمكن لبعض الأشخاص التعامل مع مرض السكري من النوع 2 عن طريق تناول الطعام الصحي وممارسة الرياضة. ومع ذلك ، غالبًا ما يتم الاحتفاظ بالعناية بالبشرة في الخليج.

بعض المضاعفات الجلدية التي قد تظهر إذا كنت تعاني من مرض السكري هي:

بقع صفراء أو حمراء أو بنية اللون

جلد قاسي وسميك

القروح المفتوحة

بقع شين

التهابات الجلد

بثور

جلد أغمق

نصائح لمنع مشاكل الجلد في مرض السكري

إذا كنت مصابًا بمرض السكري ، فقد تكون أكثر عرضة للإصابة بجفاف الجلد الذي يمكن أن يتشقق ، والحكة ، والإصابة بالعدوى بسهولة، إليك بعض النصائح التي ستساعدك في منع هذه المشاكل الجلدية.

1. أسلوب حياة صحي هو المفتاح

مرض السكري هو مرض وراثي لذلك يجب على الأشخاص الذين لديهم تاريخ من مرض السكري في عائلاتهم البحث عن أعراض البهاق والصدفية بشكل عام حتى لو لم يتم تشخيص المرض، العلاج المنتظم ، والمجهود البدني في شكل تمارين رياضية ، والسباحة أو الرقص ، والنظام الغذائي المتحكم فيه والمتوازن هو المفتاح للسيطرة على مرض السكري. يمكن أن يساعد تعويد نفسك على هذه التغييرات الصغيرة في نمط الحياة في السيطرة على معظم مشاكل الجلد المذكورة أعلاه.

2. الحفاظ على نظافة الجلد

النظافة هي إحدى النصائح الأساسية والأكثر أهمية للوقاية من مشاكل البشرة، يساعد الحفاظ على الجلد نظيفًا وجافًا في منع أي تلف للجلد، ركز بشكل خاص على المناطق التي بها مشاكل بما في ذلك الإبطين وتحت الثديين وبين أصابع القدم وحول منطقة الفخذ، ومع ذلك ، لا تفرط في استخدام الصابون وجل الاستحمام لأنه قد يمزق الزيوت الطبيعية من الجلد.

3. تجنب الاستحمام بالماء الساخن

يؤدي الاستحمام بالماء الساخن إلى التهاب الجلد، مما يؤدي إلى احمرار الجلد والحكة، هذا يتقشر في النهاية. يمكن أن تؤدي أيضًا إلى تعطيل التوازن الطبيعي لترطيب البشرة ، وفقدان الزيوت الطبيعية والدهون والبروتينات التي تحافظ على صحة الجلد. لذلك ، تجنب الاستحمام بالماء الساخن جدًا. استحم مرتين في الطقس الحار الرطب لتقليل التعرق ، والذي بدوره سيساعد أيضًا في تقليل فرص الإصابة بالعدوى.

4. حافظ على رطوبة بشرتك

يقلل الترطيب من العديد من مشاكل البشرة، يساعد الترطيب اليومي في تقليل فرصة الإصابة بالجفاف الشديد أو حتى الزيت، كلا الحالتين المتطرفتين ضاران للبشرة مما يؤدي إلى تشقق الجلد مما يؤدي إلى مشاكل الجلد. وبالتالي ، رطبي بشرتك مرتين في اليوم. ضع المرطب في جميع أنحاء الجسم إذا كانت بشرتك جافة ، لأن الجفاف قد يسمح بظهور تفاعلات الحساسية.

5. اغسل قدميك ويديك

من المرجح أن يصاب مرضى السكري بالجلد والأمراض الأخرى المتعلقة بالأطراف، لذلك ، افحصها كل يوم بحثًا عن القروح والجروح. ارتدِ أحذية واسعة ومسطحة تناسبك جيدًا حتى تتجنب خطورة المرض.

6. عالج الجرح فورا

يُقترح وضع مرهم مضاد حيوي على الجروح والجروح فورًا. احرصي على إعادة لبسها كل يوم أو عند الحاجة.