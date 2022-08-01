بيروت - نادين محمد - فوائد حليب الخيل عديدة، ويعتبر تناوله أمراً لم يفكر فيه معظم الناس أبداً على الرغم من فوائده الصحية المدهشة وذلك نظراً لانتشار خيارات الحليب الأخرى، مثل حليب البقر وحليب الماعز وحليب الصويا وحليب الأرز، فنادراً ما يكون حليب الخيل هو الخيار المفضل ومع ذلك، هناك عدد من المكونات الغذائية الرائعة في حليب الخيل، مما أدى إلى زيادة شعبية هذا الحليب.

يحتوي حليب الخيل على مستويات أعلى من اللاكتوز مقارنة بحليب البقر، ويعد هذا ليس بديلاً آمناً لمن يعانون من عدم تحمل اللاكتوز.

من ناحية أخرى، يحتوي حليب الخيل على نسبة أقل من الكازين، مما يسهل عملية الهضم.

فوائد حليب الخيل

تشتمل المكونات الغذائية لحليب الخيل على مستويات عالية جداً من فيتامين أ وفيتامينات ب وفيتامين ج وفيتامين هـ، وتوجد هذه العناصر الغذائية بتركيزات أعلى من حليب البقر.

يوفر حليب الخيل أيضاً مستويات ملحوظة من البوتاسيوم والحديد والكالسيوم والمغنيسيوم، فهو يحتوي على 88 سعرة حرارية، ويحتوي هذا الحليب المميز أيضاً على نسبة منخفضة جداً من الدهون.

فوائد حليب الخيل وعلاج الإكزيما

تشمل الفوائد الأكثر شهرة لحليب الخيل فائدته في تحسين أعراض الإكزيما، وإزالة السموم من الجسم، والمساعدة على الهضم، وزيادة كثافة العظام، وحماية القلب، وتقليل الالتهابات في جميع أنحاء الجسم.

في الطب التقليدي، تم وضع حليب الخيل على بقع من الالتهابات على الجلد، مثل تلك التي تسببها الإكزيما أو الصدفية أو أي تهيج آخر. يمكن أن يساعد خلط حليب الخيل مع الصبار أو زيت جوز الهند في تخفيف هذا الانزعاج بسرعة.

فوائد حليب الخيل و هضم أفضل

مع وجود نسبة أقل من الكازين في حليب الخيل مقارنة بالحليب العادي، يمكنك إعطاء معدتك دفعة مضادة للبكتيريا؛ لأن هذا الحليب غني أيضاً ببعض الأجسام المضادة التي يمكن أن تعيد توازن بكتيريا الأمعاء، وتقلل من أعراض الإمساك والانتفاخ وعسر الهضم.



فوائد حليب الخيل و تحسين صحة العظام

مع وجود تركيزات أعلى من المعادن من حليب البقر، يمكن أن يساعدك حليب الخيل على منع ظهور هشاشة العظام، ويساعد عملية التمثيل الغذائي لديك على العمل بشكل طبيعي مع تقدمك في العمر.

فوائد حليب الخيل و خفض ضغط الدم

يوجد مستوى ملحوظ من البوتاسيوم في حليب الخيل، والذي يعمل بمثابة موسع للأوعية الدموية، مما يقلل من التوتر في الأوعية الدموية والشرايين، مما يقلل من خطر الإصابة بتصلب الشرايين والنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

فوائد حليب الخيل و التخلص من سموم الجسم

وجدت الأبحاث أن حليب الخيل له تأثير محفز على الكلى، مما يساعد الجسم على التخلص من السموم بشكل أكثر فعالية ويحافظ على صحة جهاز المناعة.

المصدر :organicfacts

ملاحظة من "الجميلة": قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج استشارة طبيب متخصص.

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