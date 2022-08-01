شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد السباحة لمرضى الربو.. تحمى من مشاكل التنفس الأبرز والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - الربو هو حالة تنفسية تلتهب فيها الممرات الهوائية وتضيق مما يجعل من الصعب على الفرد التنفس، مع هذه الحالة ، قد يكون من الصعب على الشخص أداء أي نوع من التمارين، ومع ذلك ، من المهم أن تقوم بنوع من التمارين للحفاظ على صحة الجسم أو قد تضيف إلى وزنك وتصاب أيضًا بالأمراض والسمنة.
إذا كنت تعاني من الربو وفقا لموقع " timesnownews" ، يمكنك محاولة السباحة لأنه يمكن أن يكون مفيدًا لك ويمكن أن يساعدك أيضًا في التحكم في الحالة، أيضًا ، إذا كنت تمارس نوعًا من التمارين بانتظام ، فيمكن تقليل أعراض الربو بشكل كبير.فوائد السباحة لمرضى الربو..
ألقِ نظرة هنا على كيف يمكن للسباحة أن تفيد الأشخاص الذين يعانون من الربو عن طريق تقليل أعراضهم.تحسن سعة رئتيك:
عندما تسبح ، تعمل الرئتين بشكل كبير، لذلك ، فأنت تتنفس جيدًا ، ويقل الضغط على الرئتين، هذا يساعد على تحسين الرئة ولا يتعين عليك ممارسة ضغط إضافي على رئتيك لأداء الأعمال اليومية.تقليل الالتهابات:
عندما تسبح بانتظام ، تقل الالتهابات في الشعب الهوائية بشكل كبير، وعندما تقل الالتهابات ، يمكنك التنفس بشكل صحيح وهذا يقلل من الضغط الذي قد تضطر إلى وضعه على رئتيك.تقوي عضلاتك:
تساعد السباحة في بناء قوة العضلات وعندما تكون عضلاتك قوية يمكنك أداء أنشطتك اليومية بسلاسة.تحميك من مشاكل التنفس..
عندما تتدرب على السباحة لفترة طويلة من الزمن ، تميل رئتيك إلى التعود عليها وتبني تحملك لمثل هذه التمارين. عندما يزداد تحملك ، فإنه يساعدك أيضًا على أداء أنشطتك اليومية دون أي مشاكل في التنفس.