شكرا لقرائتكم خبر عن انتشار بكتيريا قاتلة بالأنهار في أمريكا.. تنتقل للأنف لتصل للمخ وتدمره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر الخبراء من انتشار الأميبا القاتلة التي تأكل الدماغ في الأنهار والبحيرات في جميع أنحاء أمريكا هذا الصيف، وتعتبر الأميبا، Naegleria fowleri، هي أميبا آكلة للدماغ تعيش في المياه العذبة فى الولايات المتحدة ومعظم أنحاء العالم.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فان هذه الأميبا ناتجة عن عدوى بكتيرية تدخل إلى الأنف وتذهب إلى المخ، موضحة إن العدوى تكون دائمًا مميتة، حيث تقتل 97% من المرضى، ولا توجد علاجات طبية مخصصة، قال خبير في الأمراض الطفيلية، إن الأميبا "سريعة وتقدمية" و "تأكل أنسجة المخ"

وأضاف، إن تناول الماء الملوث عن طريق الأنف يعطي الأميبا طريقًا مباشرًا إلى المخ، لكن ابتلاع الماء آمن لأن حمض المعدة يقتل البكتيريا، تم الإبلاغ عن حالتين للإصابة بالعدوى هذا العام، بما في ذلك طفل يبلغ من العمر 13 عامًا من ولاية فلوريدا تم نقله إلى المستشفى بعد أن قام الأطباء بتشخيص إصابته بالتهاب السحايا في البداية.

قد تحتوي بحيرات وأنهار المياه العذبة في جميع أنحاء أمريكا على طفيلي قاتل يتربص بها هذا الصيف ويبتلع الدماغ بسرعة - ويحذر الخبراء من أنه إذا وصل إلى أنفك، فإن لديه فرصة بنسبة 97 % للوفاة، غالبًا في غضون 5 أيام من الشعور بأعراض.

تعيش بكتيريا نايجلريا فوليري Naegleria fowleri ، في المياه العذبة في جميع أنحاء العالم، وتزدهر في درجات حرارة أكثر دفئًا تبلغ حوالي 115 درجة فهرنهايت، مما يتسبب في ظهور الحالات عادةً خلال أشهر الصيف، هذا يعني أن البحيرات والأنهار حول أمريكا معرضة لخطر حمل الكائنات الحية الخطرة، حتى الحدائق المائية يمكن أن تشكل خطرًا، توفي طفل يبلغ من العمر 3 سنوات من تكساس بعد تعرضه لها في حديقة سبلاش بارك المحلية العام الماضي.

قال خبير في الأمراض الطفيلية، إن المياه الملوثة التي يتم تناولها عن طريق الأنف تعطي الأميبا طريقًا مباشرًا إلى الدماغ، حيث تكون قاتلة دائمًا، لكن ابتلاع الماء الملوث لا يسبب أي ضرر لأن حمض المعدة قوي بما يكفي لقتل البكتيريا.

أبلغ مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكيCDC عن 154حالة معروفة للإصابة بالعدوى على مدار الستين عامًا الماضية، مع وصول جميع الحالات تقريبًا في الولايات الجنوبية إلى درجات حرارة شديدة الحرارة خلال الصيف.

وقالت الصحيفة، أدت جميع هذه الحالات باستثناء 4 حالات إلى الوفاة، بمعدل بقاء 3% فقط، تتجمع هذه الحالات في تكساس وفلوريدا على وجه الخصوص، حيث سجلت 40 و36 إصابة على التوالي منذ عام 1962عندما بدأ مركز السيطرة على الأمراض في تتبع الحالات، تم الكشف عن حالتين بالفعل هذا العام، بما في ذلك رجل من ولاية ميسوري توفي بعد إصابته في بحيرة أيوا، ومراهق من فلوريدا قاتل من أجل حياته بعد السباحة في نهر محلي.

بعد تعرض الشخص للأميبا، من المحتمل أن يشعر بأعراض مثل الصداع والغثيان والتعب في غضون يوم إلى 9 أيام قادمة، بمجرد أن تبدأ الأعراض، تحدث الوفاة دائمًا تقريبًا في غضون 5 أيام.

قال الدكتور أنجان ديبناث، خبير الأمراض الطفيلية في جامعة كاليفورنيا، سان دييجو، أنه نظرًا لندرته، غالبًا ما يخطئ الأطباء في تشخيص الأعراض على أنها التهاب السحايا، مما يضيع وقتًا ثمينًا يمكن استخدامه في علاج البكتيريا.

وأوضحت الصحيفة، إن الحالات لا تقتصر فقط على البحيرات والأنهار، يمكن أن تؤدي المعالجة غير السليمة للمياه في البرك وحتى مياه الصنبور إلى التعرض المميت للأميبا أيضًا - مما يتسبب في وفيات متعددة بين الأطفال في السنوات الأخيرة.

وأوضحت الصحيفة، إن البكتيريا تدخل من خلال العصب الشمي للأنف، مما يمنحه طريقًا قصيرًا ومباشرًا إلى الدماغ، إذا دخلت المياه التي تحتوي على الأميبا الأنف، فمن المحتمل أن تؤدي إلى الإصابة، مشيرة إلى أن شرب الماء عن طريق الفم لا يسبب العدوى، لأن حمض المعدة قوي بما يكفي لقتل الأميبا.

بمجرد انكشاف العصب الشمي للشخص، قد يستغرق الأمر من يوم إلى 9 أيام حتى تبدأ الأعراض في الظهور، يموتون عادة في غضون 5 أيام من ظهور الأعراض لأول مرة، موضحة، إنه سريع للغاية، وأوضح ديبناث أنه يأكل أنسجة المخ.

وقالت الصحيفة، تحدث العدوى على مرحلتين، الأول بسيط نسبيًا، حيث يعاني الشخص من صداع وأعراض أخرى تشبه أعراض الأنفلونزا، هذا يعني أنه ما لم يكن الطبيب على علم بأن شخصًا ما كان يسبح في مياه غير معالجة، فقد لا يشك حتى في الأميبا، بمجرد وصول الأعراض إلى المرحلة الثانية، سيبدأ الشخص في مواجهة مشاكل عصبية حادة مثل النوبات، من المحتمل أن يكتشف الطبيب بعد ذلك العدوى من خلال اختبار السائل النخاعي، بحلول هذه المرحلة، من المحتمل أن يكون الشخص قد عانى بالفعل من أعراض شديدة تؤدي للوفاة.

وأكدت الصحيفة، لقد حدث وضع مماثل مع كاليب زيجلباور، 13 عامًا، من بورت شارلوت بولاية فلوريدا، حيث كان المراهق يسبح في نهر بالقرب من منزله في 1 يوليو في نزهة عائلية هربًا من حرارة فلوريدا، عندما أصيب بالمرض تم تشخيص اصابته، بالتهاب السحايا لأول مرة، مما أدى إلى تأخير الوقت الذي استغرقه العلاج من العدوى، بعد 5 أيام، أصابت الحمى كاليب، واشتكى من الهلوسة، هرع والديه إلى المستشفى في فورت مايرز، حيث شخّصه الأطباء بالتهاب السحايا في وحدة العناية المركزة للأطفال.

قالت كاتي تشييت، عمة الصبي، في صفحتها الخاصة بالتمويل الجماعي: "لسوء الحظ ، يبدو أن الأميبا"نايجلريا فوليري" مسؤولة عن مرضه"، بعد أكثر من أسبوع من دخوله المستشفى، أدرك الأطباء أخيرًا أنه يعاني من بكتيريا قاتلة بنسبة 97%.

في بداية الشهر، أصيب رجل لم يذكر اسمه من ولاية ميسوري أثناء السباحة في بحيرة ثري فايرز ستيت بارك في آيوا، رداً على ذلك، أغلق مسؤولو الصحة الشاطئ.

في حين أن هذه الحالات نادرة، حيث يتم اكتشاف أقل من 3 سنوات في المتوسط ​​سنويًا، ينصح بعدم السباحة في المياه غير المعالجة خلال الصيف، خاصة في أماكن مثل فلوريدا وتكساس حيث ترتفع درجات الحرارة بشكل استثنائي، نظرًا لأن الأميبا تتواجد فقط في المياه العذبة، فإن السباحة في المحيط آمنة بشكل عامـ إذا اختارت العائلات زيارة شاطئ بمياه عذبة، فيجب على أي شخص يدخل الماء أن يرتدي مشبك أنفه لمنع الماء من دخول أنفه.

يوصي الخبراء أيضًا، بعدم ركل الأوساخ أو الرمل من قاع البحيرة حيث أن المناطق الأكثر دفئًا في العمق هي المكان الذي تكمن فيه الكائنات المجهرية عادةً.