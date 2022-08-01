كيفية استخدام حبوب اوميغا 3 للتخسيس

بيروت - نادين محمد - أوميغا 3، Omega 3، أو حبوب زيت السمك، هو حمض دهني غير مشبع، يستخلص من السمك، خاصة منه أسماك السلمون. عادة ما تستخدم حبوب أوميغا 3 لخفض مستويات الكوليسترول والدهنيات في الدم، لتقوية الشعر، وكذلك لبعض أمراض الكلى والقلب، غير أنه شاع استعمالها في الآونة الأخيرة للتخسيس.

كيف تعمل هذه الحبوب؟ ما هي أنواعها؟ وكيف تستخدم؟ آثارها الجانبية ....

جميع هذه المعلومات وغيرها سنحاول تبيانها في سطور هذه المقال.



ينقسم أوميغا 3 إلى ثلاثة أنواع رئيسية من الدهون:

حمض ألفا لينولينيك Alpha-Linolenic Acid (ALA): يتوفر في البذور والمكسرات، مثل بذور الكتان، الجوز، بذور الشيا وبذور القرع.

حمض الدوكوساهيكسانويك Docosahexaenoic Acid (DHA): موجود في البيض، السمك الدهني والطحالب.

حمض إيكوسابينتنويك Eicosapentaenoic Acid (EPA): ويتوفر في السمك الدهني والطحالب.

ولأن الجسم لا يصنع أحماض EPA أو DHA من تلقاء نفسه، غالباً ما ينصح الأطباء بتناول المصادر الغذائية لأوميغا 3، سواء للتخسيس أم لغيره، أو اللجوء إلى المكملات الغذائية لما لها من فوائد على صحة الجسم تتعدى التنحيف، ولكن مهما اختلفت الأغراض، يجب استشارة الطبيب لتحديد الجرعة المناسبة وكيفية استخدامها.



فوائد حبوب أوميغا 3 للتخسيس



• بينت العديد من الأبحاث أن تناول حبوب أوميغا 3 بجرعة محددة لمدة 6 أسابيع يومياً يساعد على خسارة الوزن وفي الوقت نفسه، على بناء العضلات.

• تساعد حبوب أوميغا 3 على كبح الشهية لقدرتها على تنظيم مستويات هرمون السيروتونين المسؤول عن التحكم بالشهية.

• تمنع حبوب أوميغا 3 من تخزين الطعام في الجسم على هيئة دهون، فهي تعمل على رفع نسبة حساسية خلايا الجسم للأنسولين، ما يساعد على الطعام بكفاءة أكبر وعدم تحويله إلى دهون.

لكن في المقابل، لا بد من التنويه إلى أن تناول حبوب أوميغا 3 من أجل التخسيس لن يجدي نفعاً إذا لم يتم اتباع نظام غذائي صحي وممارسة التمارين الرياضية.

كيفية استخدام حبوب الأوميغا 3 للتخسيس



لقد ذكرنا في السطور السابقة أن حبوب أوميغا 3 تحتوي على حمضين مهمين، لكن الجسم لا ينتجهما تلقائياً، هما حمض إيكوسابنتاينويك (EPA) الذي يساهم بشكل رئيسي في التخفيف من حدة الالتهابات في جسم الإنسان، وحمض دوكوساهيكسانويك (DHA) الذي له دور مهم في حماية غشاء الخلايا، خاصة العصبية منها، كما يلعب دوراً مهماً خلال فترتي الحمل والرضاعة لجهة تكوين الجهاز العصبي للجنين والرضيع وتطوير الدماغ وشبكية العين، كما أن بعض الأجسام تحتاج إلى جرعات إضافية من نسب هذه الأحماض، قد لا يتم الحصول عليها من المصادر الغذائية، لذا يتم اللجوء إلى حبوب أوميغا 3، لكن لا بد من التحذير بأنه لا يجب أن يحدث هذا الأمر دون موافقة طبية، كما على الطبيب أن يحدد الجرعة المناسبة منها، لأنها تختلف بحسب حاجة الجسم لها. عادة ما ينصح الطبيب بتجنب تناول أكثر من 1.5غ من الأوميغا 3، كما يوصى بتناوله مع كل وجبة رئيسية أو بعدها، لأن تناول هذه الحبوب على معدة فارغة، قد يتسبب بالغثيان، كما أن قدرة الجسم على امتصاص المكملات التي تذوب في الدهون كمكملات أوميغا 3 تتضاعف فاعليتها مع الوجبات.، هذا فضلاً إلى وجوب حفظ هذه الحبوب في درجة حرارة الغرفة وعدم تعريضها للحرارة، الرطوبة، وكذلك التجميد.

الآثار الجانبية لحبوب أوميغا 3



• غثيان.

• صعوبة في التنفس.

• آلام في المعدة.

• ألم خفيف في الصدر أو الظهر.

• حمى وقشعريرة.

• عدم انتظام في ضربات القلب.

• براز لين.

• طعم مر أو غريب في الفم.

• رائحة فم كريهة.

• تورم في الوجه، الشفاه، اللسان أو الحلق.

• طفح جلدي خفيف.

ملاحظة من "الجميلة": قبل تناول حبوب أوميغا 3 أو أي نوع آخر من المكملات الغذائية، لا بد من استشارة طبيب مختص.

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