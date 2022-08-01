كيف أزيد معدل الحرق؟

بيروت - نادين محمد - عملية الأيض، التمثيل الغذائي أو الاستقلاب، تسميات عدة لإحدى العمليات الحيوية في الجسم التي تعمل على حرق الدهون وتوزيع العناصر الغذائية من أجل إنتاج الطاقة التي يحتاجها الجسم، دون أن تتراكم على هيئة دهون.

مستويات هذه العملية تختلف من فرد إلى آخر، بحسب الجنس، الطول، الوزن، العمر، نمط الحياة وكذلك نوعية الأطعمة المتناولة، وكلما ارتفع معدل عمليات الأيض في الجسم، تضاعفت نسب فقدان السعرات الحرارية والدهون، وبالتالي تخسيس الوزن.

كيفية زيادة معدل حرق الدهون في الجسم



تحدث عملية الأيض في الجسم بطريقتين:

الأولى: من خلال بعض الممارسات اليومية.

والثانية: من خلال تناول أصناف من الطعام تضاعف من قدرة الجسم على الحرق.



ممارسات لزيادة معدل حرق الدهون



• عدم تفويت وجبة الفطور. قد يخيل للبعض أن عدم تناول إحدى الوجبات الرئيسية، خاصة منها وجبة الفطور، ستمنح الجسم الرشاقة، من خلال التخفيف من كمية السعرات الحرارية المتناولة على مدار اليوم، غير أن هذا الاعتقاد خاطىء، لا بل مضر لعملية الأيض.

• تناول الوجبات في مواعيد منتظمة قدر المستطاع، فهذه الخطوة تنظم عمل الجسم، وبالتالي، عملية الأيض.

• عدم الاكتفاء بتناول 3 وجبات في اليوم، بل ينصح لزيادة معدل الحرق تقسيم وجبات الطعام إلى 5 أو 6 وجبات، وجبتين رئيسيتين، الإفطار والغذاء، والبقة وجبات خفيفة.

• تناول الطعام ببطء ومضغه جيداً، الأمر الذي يساعد على الشعور بالشبع، وبالتالي تناول كميات أقل.

• ممارسة التمارين الرياضية يومياً أو يوماً بعد يوم، أهمها المشي أو الجري.

أطعمة تزيد معدل الحرق في الجسم



• تناول الأطعمة التي تحتوي على الأوميغا 3.

• الإكثار من تناول الفواكه والخضراوات، خاصة تلك الغنية بالألياف وبفيتامين C، كالجرجير، الخس، الخيار، الجزر، البروكلي، القرنبيط، الليمون، الفراولة، التوت، الليمون، الجوافة، التفاح، البطيخ، الكمثرى، الشمام....

• الحبوب الكاملة، مثل القمح، الشعير والشوفان.

• البروتينات المتوفرة في بياض البيض، لحوم الدواجن والأسماك.

• البقوليات، كالعدس بجميع أنواعه لاحتوائه على أحماض أمينية ترفع من معدل التمثيل الغذائي، كما أنها قليلة الدهون وبطيئة الهضم، فتمنح شعوراً بالامتلاء لفترات أطول.

• تناول الدهون الصحية، وإنما باعتدال، لأنها بالمقابل عالية السعرات الحرارية، كالأفوكادو، الحبوب، زيت جوز الهند، زيت الزيتون...

• المكسرات والفواكه المجففة. لكن يفضل عدم الإكثار منها، ينصح بتناولها مرتين في الأسبوع كوجبات خفيفة.

• إضافة الفلفل الحار إلى الأطباق، لاحتوائه على ما دة الكابسيسين Capsaicin التي ترفع معدل سرعة الأيض بنسبة 50 % على مدار 3 ساعات من موعد تناوله، كما أن الفلفل الحار يزيد من نسبة حرق السعرات الحرارية ويكبح الشهية.

• شرب الماء بمعدل 7 إلى 8 أكواب في اليوم كحدٍّ أدنى، خلال فصل الشتاء و 10 إلى 12 في الصيف، فالماء يحفز الكبد على العمل ويرفع مستويات التمثيل الغذائي، كما يخفف من الرغبة في تناول المزيد من الطعام، خاصة السكريات.



• ينصح بتناول شاي الأعشاب، دون تحليته، كالكراوية، الزنجبيل، القرفة، الشاي الأخضر، اليانسون النعناع وغيرها.

• تناول القهوة، فالكافيين الموجود فيها يحفز الجهاز العصبي، مما يزيد من عملية الأيض وحرق الدهون داخل الجسم.

• الابتعاد عن بعض الأطعمة الضارة، مثل رقائق البطاطس، البطاطس المقلية، اللحوم المليئة بالدهون، الحلويات، الزيوت والمشروبات الغازية.

• لزيادة معدل الحرق، ينصح بتناول الحليب أو الزبادي الخالي من الدسم.

• ينصح الأطباء وخبراء التغذية باستهلاك الأطعمة التي تحتوي على البروبيوتيك Probiotics، مثل الزبادي، الكفير والملفوف المخلل.، كما يمكن الحصول على هذه المادة من خلال المكملات الغذائية، وإنما بعد استشارة طبية.

مشروبات تساعد على زيادة معدل الحرق في الجسم



مشروب الموز والتفاح



المكونات

• ثمرة من الموز.

• ثمرة من التفاح.

• ملعقة من العسل.

• 4 أوراق من السبانخ.

• رشة من مسحوق القرفة.

• ½ كوب من الماء.

الطريقة

• تمزج جميع المكونات مع بعضها البعض.

• يصفى المزيج ويتم تناوله.

مشروب الموز والشوفان



المكونات

• ثمرة من الموز.

• ملعقتان من الشوفان.

• 3 حبات من التمر.

• كوب من الحليب الخالي الدسم.

• رشة من مسحوق القرفة.

الطريقة.

• تمزج جميع المكونات في الخلاط الكهربائي، ثم يتم تناول الخليط كمشروب قبل الوجبات بـ ½ ساعة.

مشروب القرفة والشاي الأخضر



المكونات

• كيسان من الشاي الأخضر.

• ثمرة من التفاح.

• ½ كوب من الماء.

الطريقة

• يوضع الماء على النار حتى الغليان.

• يضاف الشاي الأخضر، التفاح المقطع والقرفة.

• يترك حتى يغلي لمدة 5 دقائق، ثم يرفع على النار.

• يصفى ويتم تناوله ساخناً أو فاتراً قبل أو بعد الوجبات.



ملاحظة من "الجميلة" يجب قبل اتباع أي من هذه الوصفات أو الخضوع لهذا العلاج استشارة طبيب مختص.



تابعي أيضاً: