شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تحصل على نوم هادئ لطفلك المصاب بفرط الحركة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعانى الكثير من الأطفال الذين لديهم حالات اضطراب نقص الانتباه أو فرط الحركة، من مشاكل في النوم ليلا، حيث يعتقد العديد من الخبراء أن أحد الروابط يكمن في تأثير اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه في إيقاعات الساعة البيولوجية للأطفال.

مشكلة النوم

تعتبر مشكلة النوم أحد الآثار الجانبية الشائعة لأدوية ADHD (وهي منبهات). للتأكد من أنه يمكن لطفلك الاسترخاء في وقت النوم ، اسأل طبيبه عن تغيير الجرعة أو توقيتها أو نوع الدواء الذي يتناوله. هناك خيارات غير منشطة يمكن أن تعمل مع اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه لدى طفلك. قد يستغرق الأمر بضع محاولات للعثور على المجموعة التي تعمل بشكل أفضل للتركيز أثناء النهار والنوم ليلاً، حسبما نشر موقع webmd

اطفىء أنوار غرفة طفلك

قد تنطفئ معظم الأضواء في غرفة طفلك وقت النوم ، لكن هل يجعل ذلك الغرفة مظلمة بدرجة كافية؟ قد تحتاج الساعة الجسدية لطفلك إلى مزيد من التنبيه لمعرفة أن الوقت قد حان ليلا. افصل أو قم بتغطية أي إلكترونيات متوهجة. يمكن أن تساعد الستائر المعتمة في حجب الضوء الإضافي من الخارج. إذا كان طفلك سيرتديه ، يمكن لقناع النوم أيضًا أن يفعل الحيلة.

تخطي الشاشات

يمكن أن يخدع الضوء الأزرق المنبعث من الشاشات الموجودة على أشياء مثل أجهزة الكمبيوتر والأجهزة اللوحية والهواتف دماغ طفلك ليعتقد أن الوقت قد حان ليكون مستيقظًا. حدد استخدام الشاشة في وقت مبكر من اليوم ، واملأ ساعات ما بعد العشاء لطفلك بأنشطة مثل ألعاب الطاولة أو القراءة أو اللعب الهادئ.

ركز على الوجبات الخفيفة

ماذا ومتى يأكل طفلك (أو يشرب) يمكن أن يؤثر على جدول نومه. معدة وقت النوم ممتلئة جدًا أو فارغة جدًا يمكن أن تجعل من الصعب بدء الغفوة. وكذلك الحال بالنسبة للوجبات الخفيفة والمشروبات المليئة بالكافيين. تجنب المشروبات الغازية والشاي والشوكولاتة في فترة ما بعد الظهر والمساء.

التزم بالجدول الزمني

يمكن أن يساعد الروتين الليلي في تسهيل طفلك على النوم. سيساعد الترتيب المنتظم للأحداث في وقت النوم على تدريب الجسم والدماغ على أن يأتي النوم بعد ذلك. اكتب خطتك بمساعدة طفلك. سيضمن ذلك وجودكما على متن الطائرة (ويساعد جليسات الأطفال على معرفة التدريبات عندما تكون بعيدًا).

تحرك أكثر

الجسم الذي يمارس الرياضة بشكل يومي ينام بشكل أفضل في الليل. أي شيء يعمل على ضخ الدم وتحريك العضلات يعمل. يمكن أن يكون شيئًا مثل:

المشي بشكل منتظم

اليوجا

حبل القفز

الرقص حول غرفة المعيشة

تشير الدراسة إلى أنه في بعض الأحيان ، يمكن أن تؤدي التمارين الرياضية إلى تنشيط الأطفال ، لذا تأكد من أن جلسات التعرق ليست قريبة جدًا من وقت النوم.

بناء في وقت الاستحمام

قد يكون النقع المهدئ في الحوض مجرد خدعة لإخراج طفلك. بعد أن يخرجوا من الحمام الدافئ ، سيبدأ جسدهم في البرودة. يمكن أن يجعلهم يشعرون بالنعاس.

اضبط وقت الاستيقاظ

من الأسهل (في معظم الأحيان) إخراج الطفل من السرير بدلاً من جعله ينام. حافظ على وقت استيقاظ طفلك على حاله كل يوم ، بما في ذلك عطلات نهاية الأسبوع ، بحيث يكون جسمه في إيقاع نفس ساعات النوم.

خنق الصوت

من المحتمل أن يأتي وقت نوم طفلك قبل أن يتغذى باقي أفراد الأسرة على القش. احجب الضوضاء الإضافية التي يمكن أن تصرف طفلك عن وقت الحلم. تخلق آلات الضوضاء البيضاء ساكنة مهدئة يمكنها إخفاء الأصوات الأخرى. يمكن أن تعمل سدادات الأذن أيضًا مع الأطفال الأكثر حساسية للضوضاء.

علاج القلق

حوالي 25٪ من الأطفال المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه يعانون أيضًا من اضطراب القلق. هذا يمكن أن يجعل عقل الطفل يتسابق ويمنعه من الانجراف. تحدث إلى طبيب طفلك حول ما إذا كان ذلك جزءًا من مشكلة نومه. قد يقترحون علاجات أو استراتيجيات أخرى.

تجنب الواجب المنزلي مبكرًا

غالبًا ما يسبب العمل المدرسي التوتر ، والذي يمكن أن يؤخر النوم. ساعد طفلك على تنظيم وقته حتى يتمكن من إنهاء عمله مبكرًا بما يكفي ليبقى وقت النوم كما هو. حاول استخدام قوائم المراجعة ومنطقة عمل محددة لمساعدتهم على الاستمرار في المهمة.

مكمل للنوم

الميلاتونين هو هرمون يفرزه دماغك في وقت معين من اليوم ليخبر جسمك أن الوقت قد حان للنوم. يمكنك شرائه على شكل حبوب وتناوله قبل النوم لعلاج الأرق أو مشاكل النوم الأخرى. لا يزال الخبراء يدرسون الآثار طويلة المدى لاستخدام الميلاتونين ، لكنهم يعتبرون أنه آمن للاستخدام في الأطفال. اسأل طبيب طفلك عما إذا كان يمكن أن يعمل كأداة مساعدة على النوم.

تقنيات الاسترخاء

يمكن أن تساعد طرق تهدئة الدماغ والجسم بعض الأطفال. تمارين التنفس والتخيل الموجه طريقتان لإبطاء سرعة العقل والأطراف المتوترة. اطلب من طبيبك مساعدتك في إيجاد طرق لتظهر لك ولطفلك ما يجب القيام به.

اختر الوقت المناسب للنوم

تأكد من أن وقت نوم طفلك يعده لنوم جيد. اكتشف عدد الساعات التي يحتاجونها بناءً على العمر:

يحتاج الأطفال في عمر السنتين والأصغر إلى 14 ساعة أو أكثر.

يحتاج الأطفال في مرحلة ما قبل المدرسة إلى 10-13 ساعة.

يحتاج الأطفال دون سن 13 عامًا إلى 9-11 ساعة.