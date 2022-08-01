شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على اضطراب ما بعد الصدمة وطرق علاجه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اضطراب ما بعد الصدمة (PTSD) هو اضطراب نفسي يمكن أن يحدث في الأشخاص الذين عانوا أو شهدوا حدثًا مؤلمًا مثل كارثة طبيعية أو حادث خطير أو عمل إرهابي أو حرب أو اغتصاب أو الذين تعرضوا للتهديد بالموت ، أو إصابة خطيرة، ويمكن أن يصيب اضطراب ما بعد الصدمة جميع الأشخاص من أي عرق أو جنسية أو ثقافة وفي أي عمر، و يؤثر اضطراب ما بعد الصدمة على ما يقرب من 3.5 % من البالغين في الولايات المتحدة كل عام ، ، و النساء أكثر عرضة للإصابة باضطراب ما بعد الصدمة بمقدار الضعف مقارنة بالرجال ، وفقا لما نشره موقع psychiatry

وهناك عدة عوامل قبل وبعد حدث صادم تزيد من احتمالية الإصابة باضطراب ما بعد الصدمة، وعلى سبيل المثال ، يكون الخطر أكبر عندما يكون الحدث الصادم أكثر خطورة أو عنفًا أو يحدث على مدى فترة زمنية أطول أو ينطوي على إيذاء النفس أو فقدان أحد الأحباء، و يمكن أن يؤدي التواجد حول تذكير بالحدث الصادم إلى زيادة المخاطر أيضًا، و بشكل عام ، النساء أكثر عرضة من الرجال والشباب أكثر من كبار السن للإصابة باضطراب ما بعد الصدمة، والأشخاص الذين عانوا من تجارب معاكسة في مرحلة الطفولة ، وخاصة التعرض للأحداث المؤلمة ، هم أكثر عرضة للإصابة ، مثل الأشخاص المصابين بأمراض طبية أو نفسية مزمن

ويتفاعل الناس مع تجربة الصدمة بعدة طرق ، مثل الحزن والتهيج والارتباك، و في أعقاب حدث صادم كبير ، يشكو معظم الناس من الإجهاد أو صعوبة التركيز أو النوم أو التعايش مع الآخرين، و مع اضطراب ما بعد الصدمة ، تتفاقم الأعراض المزعجة وتؤثر على الأداء الاجتماعي والعمل وتستمر لفترة أطول من شهر.