شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يتم تشخيص اضطراب فرط الحركة عند الأطفال؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه عند الأطفال أمر قابل للعلاج لو تم التشخيص الصحيح، لذلك احرص على الذهاب لطبيب أطفال متخصص يجب أن يظهر طفلك مجموعة من الأعراض لمدة 6 أشهر مثل عدم الانتباه وفرط النشاط والسلوك الاندفاعي، ويمكن أن تكون بعض الأعراض عابرة للتشخيص ، يجب أن تكون مستمرة وتؤثر سلبًا على الطفل، يجب أن تظهر الأعراض في موعد لا يتجاوز سن 12 حسبما نشر موقع webmd

أنواع اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه

النوع المركب هو الأكثر شيوعًا، ويصاب به طفلك إذا لم ينتبه أو كان مفرط النشاط ومندفعًا، في النوع الذي يغلب عليه النشاط المفرط الاندفاعي، يكونون مضطربين ولا يمكنهم التحكم في نبضاتهم، إذا كان لديهم النوع الغافل في الغالب، فإنهم يجدون صعوبة في التركيز ولكنهم ليسوا نشيطين بشكل مفرط وعادة لا يعطل الفصل الدراسي.

أدوية اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه

تساعد الأدوية المنشطة على زيادة مدى انتباه طفلك والتحكم في السلوك المفرط والاندفاعي. تشير الدراسات إلى أن هذه الأدوية تعمل في 65٪ إلى 80٪ من الأطفال المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه. كما هو الحال مع أي دواء ، يمكن أن تكون هناك آثار جانبية. ناقش هذه مع طبيبك. الأدوية غير المنشطة هي خيارات لبعض الأطفال أيضًا ، ولكن يمكن أن يكون لها أيضًا آثار جانبية.

تقديم المشورة

يمكن أن يساعد طفلك على تعلم كيفية التعامل مع الإحباطات وبناء احترام الذات. كما أنه يعلمك بعض استراتيجيات الدعم. يُظهر أحد أنواع العلاج ، يسمى التدريب على المهارات الاجتماعية ، كيفية تبادل الأدوار والمشاركة. تشير الدراسات إلى أن العلاج طويل الأمد بمجموعة من الأدوية والعلاج السلوكي يعمل بشكل أفضل من العلاج الدوائي وحده.

التعليم الخاص

يذهب معظم الأطفال المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه إلى الفصول الدراسية العادية ، لكن البعض الآخر يعمل بشكل أفضل في مكان به هيكل أكبر، إذا ذهب طفلك إلى التعليم الخاص ، فسيحصل على تعليم مصمم خصيصًا ليلائم أسلوب التعلم الخاص به.