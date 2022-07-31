شكرا لقرائتكم خبر عن لو عايز قلب سليم.. تعرف على فوائد تناول جرعة يومية من بذور الشيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ليس هناك من ينكر أن بذور الشيا يمكن أن تعمل العجائب في مساعدة الشخص على الحفاظ على وزن صحي وأيضًا دعم فقدان الوزن لأولئك الذين يعانون من مشاكل السمنة.

ومع ذلك، فإن هذا الطعام الخارق قادر على فعل المزيد من خلال الاستمرار في الفحص وصحة القلب، وفى الوقت الذي يعد ارتفاع ضغط الدم ومستوى الدهون مرتبط بمخاوف حالات النوبات القلبية والسكتة القلبية والسكتة الدماغية ، وتوفر هذه القوى الغذائية الصغيرة وهى بذور الشيا بعض الأمل.

يمكن أن تساعد بذور الشيا في الحفاظ على صحة القلب مع محتواها العالي من الفيتامينات ومضادات الأكسدة والأحماض الدهنية.

التحكم في ارتفاع مستوى الكوليسترول:

تحتوي بذور الشيا على أحماض أوميجا 3 الدهنية التي تساعد على تقليل فرص الإصابة بأمراض القلب من خلال تزويد الجسم بأحماض دهنية صحية تساعد في إدارة مستويات الكوليسترول المرتفعة بشكل أفضل.

السيطرة على ارتفاع ضغط الدم:

يمكن أن تقلل بذور الشيا أيضًا من مستويات ضغط الدم المرتفع. يتم تحقيق ذلك أيضًا عن طريق أوميجا 3 في بذور الشيا التي تساعد المرضى أيضًا عن طريق إزالة الانسداد في الشرايين وإرخاء الأوعية الدموية.

تقليل الالتهابات:

تحتوي بذور الشيا أيضًا على مادة البوليفينول التي لها خصائص مضادة للأكسدة، هذا يمكن أن يساعد في تجنب فرص أكسدة الدهون ومنع تكوين الجذور الحرة.