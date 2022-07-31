شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع نسبة السكر في الدم يمكن أن يؤثر على كليتك.. نصائح للحفاظ على صحة الكلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - داء السكري، هو حالة تتميز بارتفاع نسبة السكر في دم الشخص، ويقوم الأنسولين بنقل السكر من مجرى الدم إلى خلاياك، حيث يتم تخزينه أو استخدامه لاحقا/ فعندما يعاني المرء من مرض السكري، فإن جسمك إما لا ينتج كمية كافية من الأنسولين أو لا يمكنه استخدام الأنسولين الذي يصنعه بكفاءة.

ووفقا لموقع " timesnownews " يمكن أن يضر مرض السكري بأعصابك وعينيك وكليتيك وغيرها من الأعضاء إذا تركت دون علاج لفترة طويلة أو عندما لا يمكن السيطرة على مستويات السكر.

الفشل كلوي المزمن، هي حالة تتطور عادةً بمرور الوقت ولها أعراض قليلة جدًا في البداية، قد لا يفهم الناس أنهم مصابون بمرض الكلى المزمن حتى يتطور المرض إلى نقطة يحتاجون فيها إلى غسيل الكلى أو زرع الكلى للبقاء على قيد الحياة. ومن ثم، فمن المهم أن يقوم المرء بإجراء فحوصات منتظمة للدم والبول والتشاور المنتظم مع الطبيب.

فيما يلي بعض النصائح التي ستساعد في الحفاظ على كليتيك:مراقبة مستويات السكر في الدم:

احتفظ دائمًا بفحص لمستوى السكر الدم أثناء الصيام وبعد الأكل، حتى تتمكن من اكتشاف ارتفاع غير طبيعي في مستويات السكر في الدم في الوقت المناسب واتخاذ الإجراءات التصحيحية.

راقب مستوى ضغط الدم:

عامل آخر يساهم في تلف الكلى هو ارتفاع ضغط الدم، لذا يجب المحافظة دائمًا على مستوى ضغط دم صحي، وإذا لاحظت بعض الاختلافات، فاستشر الطبيب واطلب التوجيه الطبي المناسب لأن هذا قد يكون عاملاً مساهماً في تلف الكلى.

تناول أطعمة مغذية ومتوازنة حمية:

يمكن أن يكون الطعام عاملاً مساهماً رئيسياً يؤثر على كيفية عمل الأعضاء المختلفة في جسمك، لذا تأكد دائمًا من تناول نظام غذائي صحي ومتوازن، حاول تجنب الأطعمة غير الصحية والتي قد تسبب ضررًا لجسمك.

اشرب كمية كافية من الماء:

تأكد من شرب كمية كافية من الماء لأنه يساعد على إزالة السموم من الكلى ، وبالتالي الحفاظ على احتمالية الإصابة بأمراض الكلى المزمنة.