شكرا لقرائتكم خبر عن للوقاية من السمنة لدى الأطفال.. 5 أشياء يمكنك القيام بها فى المنزل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع توسع التكنولوجيا بشكل كبير أصبح من المعتاد رؤية الكثير من الأطفال بالهواتف والأجهزة الرقمية في أيديهم طوال الوقت والتي يكثير معها كثرة تناول الوجبات السريعة والبطاطس وغيرها، الأمر الذي يرتبط بالسمنة لدى الأطفال في النهاية.

يواجه الآن العديد من الأطفال خطر السمنة، والسمنة مرض معقد له العديد من العوامل، ولكن هناك طرقًا يمكن للوالدين ومقدمي الرعاية من خلالها مساعدة الأطفال في رحلتهم إلى صحة جيدة، كما تقول المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (مركز السيطرة على الأمراض).

وفقا لمركز السيطرة على الأمراض CDC بالمقارنة مع الأطفال ذوي الوزن الصحي، فإن الأطفال الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة هم أكثر عرضة للإصابة الربو، النوم وتوقف التنفس المرحلى، مشاكل العظام والمفاصل وداء السكري من النوع 2، ومرض قلبي.

لمساعدة أطفالك على عيش حياة سعيدة وصحية وخالية من السمنة، يمكن للوالدين ومقدمي الرعاية مساعدة الأطفال في الوصول إلى وزن صحي باتباع الخطوات التالية وفقا لموقع " healthline":

تناول طعام يحتوى على قوس قزح:

يمكن أن يساعد اتباع نظام غذائي صحي الأطفال في الحصول على العناصر الغذائية التي يحتاجونها للنمو الصحي والتطور، ومساعدتهم على الوصول إلى وزن صحي، أظهرت العديد من الدراسات مرارًا وتكرارًا أن النظام الغذائي الصحي يجب أن يكون غني بالفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون ومنتجات الألبان قليلة الدسم أو الخالية من الدهون، ساعد أطفالك على أكل قوس قزح: اصنع نصف طبق من الفاكهة والخضروات لصحة مثالية.

يجب أن يلعب الأطفال ويتحركوا:

هذا هو سنهم لبناء العظام والعضلات والمناعة والشخصية، بالمقارنة مع أولئك الذين لا يمارسون الرياضة ، فإن الشباب النشطين بدنيًا لديهم عضلات أقوى وأفضل لياقة للقلب والأوعية الدموية ، وفقًا لتقرير مركز السيطرة على الأمراض. عادة ما يكون لدى الأطفال النشطين دهون أقل في الجسم وعظام أقوى، يساعد قدر كبير من الحركة الجسدية جنبًا إلى جنب مع اللعب النظيف في الألعاب على بناء شخصية للأطفال. يقلل النشاط البدني المنتظم في الطفولة أيضًا من خطر الإصابة بالاكتئاب.

تناول السكر باعتدال :

وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها ، فإن معظمنا يأكل ويشرب الكثير من السكريات المضافة ، مما قد يؤدي إلى مشاكل صحية مثل زيادة الوزن والسمنة ومرض السكري من النوع 2 وأمراض القلب. حاول ألا تغري أو تكافئ الرضع أو الأطفال الصغار بالشوكولاتة أو الكعك، يجب ألا يحصل الأطفال دون سن الثانية على سكر مضاف في نظامهم الغذائي على الإطلاق، أما بالنسبة للأطفال الذين تزيد أعمارهم عن عامين ، فقم بتخفيف كمية السكر التي يستهلكونها عن طريق التحقق والتأكد من أنها تحتوي على أقل من 10 % من السعرات الحرارية اليومية التي يتناولونها.

تقليل وقت الشاشة الرقمية:

وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، يقضي البالغون والأطفال أكثر من 7 ساعات يوميًا في حالة خمول، وهذا لا يشمل الوقت الذي يقضونه في النوم! الوقت المستغرق في مشاهدة الهاتف الذكي أو الكمبيوتر؛ حتى مشاهدة التلفزيون أو ممارسة ألعاب الفيديو تُعرف جميعها باسم وقت الشاشة، يرتبط وقت الشاشات المفرط بقلة النوم وزيادة الوزن وانخفاض الدرجات في المدرسة وضعف الصحة العقلية لدى الشباب.

اجعلها قاعدة: لا هاتف على طاولة الطعام ، لا توجد هواتف في غرفة النوم ، كل الأدوات في غرفة التلفزيون أو الدراسة، قم بإيقاف تشغيل جميع الأجهزة الرقمية قبل ساعة من الذهاب للنوم حيث يمكن للضوء الأزرق أن يلحق الضرر بنوم الدماغ وإشارات اليقظة.

احصل على نوم صحي:

النوم الجيد أمر بالغ الأهمية للوقاية من مرض السكري من النوع 2، والسمنة، والإصابات، وسوء الصحة العقلية، ومشاكل الانتباه والسلوك.