شكرا لقرائتكم خبر عن وداعا للجراحة.. علاج العمود الفقرى بالجراحة الإشعاعية التجسيمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستخدم الجراحة الإشعاعية التجسيمية (SRS) العديد من الحزم الإشعاعية المركزة بدقة لعلاج الأورام وغيرها من المشاكل في الدماغ والرقبة والرئتين والكبد والعمود الفقري وأجزاء أخرى من الجسم، وعادة ما يتم الانتهاء من الجراحة الإشعاعية التجسيمية للدماغ والعمود الفقري في جلسة واحدة ، حسبما نشر موقع Mayo Clinic

إنها ليست جراحة بالمعنى التقليدي لأنه لا يوجد شق. بدلاً من ذلك ، تستخدم الجراحة الإشعاعية التجسيمية التصوير ثلاثي الأبعاد لاستهداف جرعات عالية من الإشعاع للمنطقة المصابة بأقل تأثير على الأنسجة السليمة المحيطة.

مثل أشكال الإشعاع الأخرى ، تعمل الجراحة الإشعاعية التجسيمية عن طريق إتلاف الحمض النووي للخلايا المستهدفة. ثم تفقد الخلايا المصابة القدرة على التكاثر ، مما يؤدي إلى تقلص الأورام.

و تستخدم الجراحة الإشعاعية للجسم في علاج أورام الرئة والكبد والغدة الكظرية وأورام الأنسجة الرخوة الأخرى ، وعادةً ما يتضمن العلاج عدة جلسات (من ثلاث إلى خمس).

عندما يستخدم الأطباء الجراحة الإشعاعية بالتوجيه التجسيمي لعلاج الأورام في مناطق أخرى من الجسم غير الدماغ ، يطلق عليها أحيانًا العلاج الإشعاعي بالتوجيه التجسيمي (SBRT) أو العلاج الإشعاعي الاستئصالي التجسيمي (SABR).

ويستخدم الأطباء ثلاثة أنواع من التقنيات لتوصيل الإشعاع أثناء الجراحة الإشعاعية بالتوجيه التجسيمي في الدماغ وأجزاء أخرى من الجسم:

تستخدم آلات المسرع الخطي (LINAC) الأشعة السينية (الفوتونات) لعلاج التشوهات السرطانية وغير السرطانية في الدماغ وأجزاء أخرى من الجسم. تعرف آلات LINAC أيضًا باسم العلامة التجارية للشركة المصنعة ، مثل CyberKnife و TrueBeam. يمكن لهذه الآلات إجراء الجراحة الإشعاعية التجسيمية (SRS) في جلسة واحدة أو أكثر من ثلاث إلى خمس جلسات للأورام الأكبر حجمًا ، وهو ما يسمى العلاج الإشعاعي التجسيمي المجزأ.

تستخدم آلات جاما نايف 192 أو 201 حزمة صغيرة من أشعة جاما لاستهداف وعلاج تشوهات الدماغ السرطانية وغير السرطانية. تعد آلات غاما نايف أقل شيوعًا من آلات LINAC وتستخدم بشكل أساسي للأورام الصغيرة والمتوسطة والآفات في الدماغ المرتبطة بمجموعة متنوعة من الحالات.

العلاج الإشعاعي بالبروتونات (الجراحة الإشعاعية بالجسيمات المشحونة) هو أحدث نوع من الجراحة الإشعاعية التجسيمية ولا يتوفر إلا في عدد قليل من مراكز البحث في الولايات المتحدة ، على الرغم من أن عدد المراكز التي تقدم العلاج الإشعاعي بالبروتونات قد زاد بشكل كبير في السنوات القليلة الماضية. يمكن أن يعالج العلاج الإشعاعي بالبروتونات سرطانات الدماغ في جلسة واحدة باستخدام الجراحة الإشعاعية بالتوضيع التجسيمي ، أو يمكن أن يستخدم العلاج الإشعاعي التجسيمي المجزأ لعلاج أورام الجسم على مدى عدة جلسات.