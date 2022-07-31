حمية ماء جوز الهند لفقدان الوزن بسرعة فائقة

بيروت - نادين محمد - ماء جوز الهند هو شراب منعش جداً ويمنح من يتناوله الكثير من الفوائد الصحية. لكنّه أيضاً يساعد في اي حمية تتبعينها لـ خسارة الوزن. تعرّفي في ما يلي إلى هذا الشراب السحري الذي سيمنحك الإطلالة التي تحلمين بها.

حضّريها بعناية

لكي تحصلي على فوائد ماء جوز الهند المنحّفة، ننصحك بأن تحضريها في منزلك وألا تضيفي إليها السكّر أو المواد الحافظة أو الملوّنات. إذاً، إبدئي العمل:

-إحرصي على أن تستخدمي، لهذه الغاية، جوز الهند الطبيعي.

-إغسلي ثمرة جوز الهند وجففيها جيداً.

-أحدثي ثغرة في رأس الثمرة لتستخرجي منها الشراب.

-واظبي على شرب هذا الماء بعد انتهائك من وجباتك اليومية لأنّ هذا يمنعك من «اللقمشة» في الفترة الفاصلة بينها.

-من المهم أيضاً أن تتناولي هذا الماء قبل حلول موعد الفطور لأنّه يُشعرك بالشبع ويمنحك الطاقة والمعادن والأملاح التي تحتاجين إليها على امتداد النهار.

معلومات مهمة

-من المفيد أن تشربي ماء جوز الهند الطبيعية بعد انتهائك من ممارسة الرياضة لأنّ هذا يعيد إليك نشاطك وخصوصاً في حال أفرطت في التعرّق.

-يعمل ماء جوز الهند على تعزيز عملية الأيض وحرق الدهون لديك.

-يمنع ماء جوز الهند احتباس الماء في جسمك.

-في حال تناولت ماء جوز الهند بانتظام، فاعلمي أن هذا يخلّص جسمك من السموم.

-يحتوي كلّ 100 ملل من ماء جوز الهند على 20.6 سعرة حرارية.

- إنتبهي! إذا أردت أن تعتادي تناول ماء جوز الهند يومياً، احرصي، في المقابل، على أن تشربي كوباً من الحليب قبل ذهابك إلى النوم لأنّ هذا يساعدك على الإغفاء. فاضطرابات النوم تساهم في تراكم الدهون لديك.

حيل مفيدة

-يمكنك أن تضيفي إلى ماء جوز الهند بضع نقاط من زيت الزيتون. فتناول هذا المزيج يعزّز صحة جهازك الهضمي والمرور المعوي لديك.

-يمكنك أيضاً أن تُضيفي إلى هذا الماء بضع نقاط من عصير الليمون. فهذا المزيج يساهم في تنظيم مستوى السكّر في دمك وفي تحفيز عملية الأيض لديك ويعود بفوائد كبيرة على صحّة جهازك الهضمي.

-يساعد تناولك جوز الهند على معالجة بعض مشكلات الغدة الدرقية لديك.

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ملاحظة: يستحسن استشارة مختص قبل تطبيق أي من الوصفات