وصفات الهيل لتنحيف الجسم وحرق الدهون

بيروت - نادين محمد - يضيف الهيل الى الأطعمة رائحة ومذاقاً محببين جداً، فضلاً عن فوائده الصحية المتعددة، حيث يُستعمل في علاج الكثير من الأمراض واضطرابات أجهزة الجسم المختلفة. لكن للهيل أيضاً قدرة كبيرة على حرق الدهون المتراكمة في الجسم وخسارة الكيلوغرامات الزائدة بسرعة أكبر.

تعرفي الى فوائد الهيل في عملية التنحيف.

فوائد الهيل في تنحيف الجسم

يعمل الهيل على تحفيز عملية التمثيل الغذائي وحرق الدهون بشكل أفضل، نظراً الى أنه يزيد من حرارة الأيض.

يشتمل على نسبة كبيرة من الألياف، وبالتالي هو يحسن عملية الهضم ويخلص الجسم من السموم والفضلات المتراكمة في الأمعاء.

يساعد في إدرار البول وتخليص الجسم من السوائل والأملاح المخزنة في الجسم، مما يؤدي الى خسارة الكيلوغرامات الزائدة.

مكوناتها

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ملعقتان صغيرتان من الهيل المطحون.

كوبان من الحليب.

سكر أسمر بحسب الرغبة.





طريقة تحضيرها

ضعي الحليب في وعاء على نار هادئة، مع تحريكه بين الحين والآخر. وحين يسخن الحليب، أضيفي إليه الهيل المطحون، مع الاستمرار في التحريك لمدة خمس دقائق. من ثم أضيفي السكر الى خليط الهيل والحليب، وقلبي الخليط الى أن يذوب السكر، بعدها ارفعيه عن النار.

كيفية استخدامها

تناولي كوبين من مشروب الهيل والحليب يومياً، صباحاً ومساءً، وسيساعدك في في التخلص من الدهون العنيدة المتراكمة في جسمك، لا سيما في منطقتي البطن والأرداف.

ملاحظة: يستحسن استشارة مختص قبل تطبيق أي من الوصفات