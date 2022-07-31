متى يُشرب شاي المورينجا للتخسيس؟

بيروت - نادين محمد - شاي المورينجا شائع الاستخدام للتخسيس، ولكن فوائده لا تقتصر على هذا الغرض فحسب، بل تتعداه إلى أخرى لما لهذه النبتة من مزايا يمكن الاستفادة منها في إنقاص الوزن وغيره.

ما هي نبتة المورينجا؟



نبتة المورينجا تعود أصولها إلى الهند، تعرف بأسماء عدة، فجل الخيل الريفي،البان الزيتي، شجرة الحب، شجرة الرواق، الشجرة الطيبة وغيرها، تصنف بأنها عشبة مرنة الاستعمال، أي يمكن استخدام جميع أجزائها، سواء ثمارها، جذورها، أزهارها،أوراقها، لحائها وكذلك عصيرها. تتوفر في الصيدليات كأقراص أو مسحوق ذي لون أخضر فاتح، تصنح حصراً من أوراق المورينجا وأوعية بذورها.

للمورينجا مذاق خفيف ولذيذ شبيه بطعم الشاي الأسود، يمكن تناولها بمفردها أو من خلال إضافتها إلى أي نوع من العصائر الباردة.

فوائد شاي المورينجا



كما ذكرنا فوائد شاي المورينجا تتعدى غرض التخسيس وحرق الدهون، له العديد من الفوائد الأخرى، منها:

• شاي المورينجا يحتوي على نسبة عالية من فيتامين C بنسبة تصل إلى 7 أضعاف النسبة الموجودة في البرتقال وأي نوع آخر من الفواكه الحمضي، لذا يعتبر من أفضل أنواع المشروبات المعززة لصحة جهاز مناعة الجسم على الإطلاق.

• يقوي العظام من، بينها الأسنان، كما يمنع هشاشة الأظافر لاحتوائه على نسب مرتفعة من الكالسيوم.

• يعزز النظر ويقويه ويحمي العين من العديد من الأفراض بفضل احتوائه على فيتامين A.

• غني بمضادات الأكسدة، ما يمكنه من وقاية الجسم من الإصابة بأنواع عدة من السرطان.

• ينشط الدورة الدموية في الجسم ويمده بالطاقة.

• يمنع ارتفاع ضغط الدم عن معدله الطبيعي لغناه بالبوتاسيوم.

• يحتوي شاي المورينخا على الأحماض الأمينية التي يحتاجها الجسم كغذاء.

• يساعد على تخفيض معدل الكوليسترول الضار في الدم، ما يعزز صحة الأوعية الدموية والشرايين.

• يساعد في ثبات درجات الحرارة ضمن معدلها الطبيعي.

• يحمي شاي المورينخا من الإصابة بأمراض الشيخوخة، كالزهايمر، إضافة إلى أنه يقوي القدرات الذهنية ويحسن من صحة الذاكرة، لاحتوائه على مجموعة فيتامين B المركب.

• يحمي الكبد من أي إصابات ويطرد السموم والفضلات إلى خارج الجسم.

• يحسن النفسية ويعالج الاكتئاب.

• شاي المورينجا أيضاً مفيد للبشرة، يحفزها على تجديد خلاياها، ما يؤخر من ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة.

• يقوي جذور وبصيلات الشعر ويحسن صحة فروة الرأس، لغناه بمضادات الأكسدة.

• ينظم شاي المورينخا عمل جهاز الهضمي ويساعد على إذابة الدهون المتراكمة في أي منطقة من مناطق الجسم، يعالج الترهلات الموجودة في منطقتي البطن والأفخاد، كما يعتبر مشروباً فعالاً في كبح الشهية، ما يمنع تناول كميات مضاعفة من الطعام.

كيفية تحضير شاي المورينجا



كما ذكرنا في سطور سابقة أنه يمكن الاستفادة من جميع أجزاء نبات المورينجا ويمكن تناوله طازجاً، كإضافته إلى أطباق السلطة أو مطهواً مع أنواع مختلفة من الحساء أو كمسحوق بعد تجفيفه وطحنه وشربه.

لتحضير شاي المورينخا:

• تؤخذ ملعقة صغيره من مسحوق المورينخا بعد تجفيف النبتة وطحنها.

• تضاف إلى كوب من الماء.

• يوضع المزيج على النار حتى يغلي لمدة 10 دقائق.

• يرفع على النار، ثم تضاف ملعقة من العسل.

متى يشرب شاي المورينخا؟

يصح بتناول شاي المورينجا مرتين إلى ثلاث مرات في اليوم بعد الوجبات الغذائية بحوالي 30 دقيقة، مع الحرص على تناول كمية كافية من الماء قبل الطعام لتجنب تناول كميات كبيرة.

ملاحظة: يستحسن استشارة مختص قبل تطبيق أي من الوصفات

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