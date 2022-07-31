في 14 يوم أسرع رجيم لحرق السعرات بأقل مجهود

بيروت - نادين محمد - هل تبحثين عن خطة رجيم سريعة لحرق ونسف الدهون؟ يمكنك الاعتماد على النظام الغذائي التالي لإنقاص الوزن بدون حرمان؛ فهو صحي لمدة 14 يوماً، ويحتوي على 1500 سعر حراري لفقدان الوزن.

يحتوي نظام غذائي على 1500 سعر حراري يتكون من ست وجبات صحية وتمارين خفيفة.

خطة النظام الغذائي

الأسبوع الأول

الصباح الباكر

(6:00 - 6:30 صباحاً)

ملعقتان صغيرتان من بذور الحلبة منقوعة طوال الليل في كوب من الماء.

الإفطار

(7:00 - 7:30 صباحاً)

موزة + 2 بيضة مسلوقة + 2 شريحة خبز متعدد الحبوب + كوب شاي أخضر.



منتصف الصباح

(10:00 - 10:30 صباحاً)

كوب عصير فواكه طازج (مع اللب وبدون سكر مضاف) + 6 حبات لوز محمص جاف.

غداء

(12:30 - 1:00 مساءً)

4 صدور دجاج مشوي + جزر، فلفل رومي، هليون، بروكلي + 2 ملعقة صغيرة زيت زيتون، عصير ليمون، ملعقة صغيرة خردل ديجون، 2 ملعقة شاي زبادي، 2 ملعقة صغيرة جبن شيدر + 4 زبيب 390.

الغداء بعد

(3:00 - 3:30 مساءً)

كوب ماء جوز الهند + 10 فستق مقشر

وجبة عشاء

(6:30 - 7:00 مساءً)

كوب من الحليب الدافئ منزوع الدسم قبل النوم.

الأسبوع الثاني

الصباح الباكر

(6:00 - 6:30 صباحاً)

كوب من الماء الفاتر مع ملعقة صغيرة من خل التفاح.

الإفطار

(7:00 - 7:30 صباحاً)

دقيق الشوفان مع كوب حليب، توت، فراولة، 2 تمر، بذور عباد الشمس و 8 لوز + كوب شاي أخضر

منتصف الصباح

(10:00 - 10:30 صباحاً)

ثمرة خيار وجزرة مع عصير ليمون و5 ملاعق حمص.



غداء

(12:30 - 1:00 مساءً)

كعك الديك الرومي المطحون مع كوب صغير من الأرز البني المطبوخ جيداً + كوسة وجزر وفلفل حلو + 4 زبيب.

بعد الغداء

(3:00 - 3:30 مساءً)

تفاحة مع 2 ملعقة كبيرة من زبدة الفول السوداني.

وجبة العشاء

(6:30 - 7:00 مساءً)

كوب صغير من سلطة الطماطم والخيار + قطعة شوكولاتة داكنة + كوب حليب دافئ قبل النوم.



المصدرstylecrazef

ملاحظة من "الجميلة" : يرجي مرجعة الطبيب أو المختص قبل تطبيق هذا الرجيم .

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