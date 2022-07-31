شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على فحوصات الكشف عن سرطان الفم بالضوء والصبغة الزرقاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فحص الكشف عن سرطان الفم هو فحص يقوم به طبيب أسنان، أو طبيب بشري، للبحث عن علامات السرطان أو الحالات السابقة للتسرطن في الفم، ويعد الهدف من فحص الكشف عن سرطان الفم اكتشاف وجود السرطان به اكتشافًا مبكرًا، الوقت الذي تتعاظم فيه فرصة الشفاء،حسبما نشر موقع Mayo Clinic

ويستخدم بعض أطباء الأسنان فحوصات خاصة بالإضافة إلى فحص الفم لفحص وجود سرطان الفم و تتضمن الفحوصات الخاصة ما يلي:

1-فحص سرطان الفم بالصبغة.

2-يتم بشطف فمك بصبغة زرقاء خاصة قبل الفحص. قد تمتص الخلايا الشاذة في فمك الصبغة وتظهر بلون أزرق.

3-فحص سرطان الفم بالضوء.

4-يتم بتسليط ضوء على فمك خلال الفحص. يتسبَّب هذا الضوء في جعل النسيج الصحي يظهر بلون قاتم، والنسيج غير الطبيعي يظهر بلون أبيض.

النتائج

إذا اكتشف طبيب الأسنان أي علامات لسرطان الفم أو آفات سابقة للسرطان، فسيوصيك بـ:

زيارة متابعة في غضون بضعة أسابيع لمعرفة ما إذا كانت المنطقة غير الطبيعية مازالت قائمة وملاحظة ما إذا نمت أم تغيرت مع مرور الوقت.

إجراء الخزعة لاستخراج عينة من الخلايا للفحص المختبري لتحديد ما إذا كانت هناك خلايا سرطانية أم لا. قد يُجري طبيب الأسنان الخزعة، أو قد تتم إحالتك إلى طبيب مختص في تشخيص سرطان الفم وعلاجه.

مخاطرفحوصات سرطان الفم

هناك بعض القيود على فحوصات الفم التي تتم خلال فحوصات سرطان الفم، مثل:

قد تؤدي فحوصات سرطان الفم إلى إجراء فحوصات إضافية. يعاني كثير من الناس من قروح في أفواههم مع كون الغالبية العظمى من هذه القروح غير سرطانية. لا يمكن للفحص الفموي تحديد أي القروح سرطانية وأيها قروح غير سرطانية.

إذا وجد طبيب الأسنان قرحة غير عادية، فقد تخضع لفحوصات إضافية لتحديد سببها. إن الطريقة الوحيدة للتحديد بشكل حاسم ما إذا كنتَ مصابًا بسرطان الفم أم لا، هي استئصال بعض الخلايا الشاذة وفحصها بحثًا عن الإصابة بالسرطان من خلال إجراء يُطلَق عليه الخزعة.

لا يمكن أن يكتشف فحص سرطان الفم كل أنواع سرطانات الفم. قد يكون من الصعب اكتشاف المناطق التي بها خلايا شاذة بمجرد النظر إلى فمك؛ لذا من الممكن عدم اكتشاف السرطان البسيط أو المرض الذي يكون مقدمة للسرطان.

لم يتم إثبات أن فحوصات سرطان الفم تنقذ الحياة. لا يوجد دليل على أن فحوصات الفم الروتينية للبحث عن علامات الإصابة بسرطان الفم يمكنها أن تقلِّل من عدد الوفيات الناجمة عن سرطان الفم. مع ذلك، قد تساعد فحوصات سرطان الفم في اكتشاف السرطان في مرحلة مبكرة عندما يكون العلاج أكثر احتمالًا.