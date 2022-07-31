شكرا لقرائتكم خبر عن مخاطر زراعة القلب.. أهمها "رفض قلب المتبرع" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد رفض الجسم لقلب المتبرع أحد أكثر المخاطر إثارة للقلق بعد زراعة القلب ، وقد يرى جهازك المناعي قلب المتبرع كجسم غريب ويحاول رفضه، مما قد يؤدي إلى تلف القلب، ويتلقى كل متلقي زراعة قلب أدوية لمنع الرفض (مثبطات المناعة) ، ونتيجة لذلك ، يستمر معدل رفض العضو في الانخفاض، وفي بعض الأحيان ، يؤدي التغيير في الأدوية إلى وقف الرفض إذا حدث، حسبما نشر موقع مايو كلينك Mayo Clinic

ويحدث الرفض غالبًا بدون أعراض، لتحديد ما إذا كان جسمك يرفض القلب الجديد ، ستخضع لخزعات متكررة من القلب خلال العام الأول بعد الزراعة. بعد ذلك ، لن تحتاج إلى الخزعات كثيرًا.

فشل الكسب غير المشروع الأساسى

مع هذه الحالة ، وهي السبب الأكثر شيوعًا للوفاة في الأشهر القليلة الأولى بعد الزراعة ، لا يعمل قلب المتبرع.

مشاكل في الشرايين

بعد عملية الزرع ، من الممكن أن تتكاثف جدران الشرايين في قلبك وتتصلب ، مما يؤدي إلى اعتلال الأوعية الدموية القلبي الناتج عن الطعم الخيفي. هذا يمكن أن يجعل الدورة الدموية عبر قلبك صعبة ويمكن أن يسبب نوبة قلبية أو قصور القلب أو عدم انتظام ضربات القلب أو الموت القلبي المفاجئ.

الآثار الجانبية للدواء

يمكن أن تسبب مثبطات المناعة التي ستحتاج إلى تناولها لبقية حياتك تلفًا خطيرًا في الكلى ومشاكل أخرى.

سرطان

يمكن أن تزيد مثبطات المناعة أيضًا من خطر الإصابة بالسرطان. يمكن أن يؤدي تناول هذه الأدوية إلى تعريضك لخطر أكبر للإصابة بسرطان الجلد وسرطان الغدد الليمفاوية اللاهودجكينية ، من بين أمور أخرى.

عدوى

تقلل مثبطات المناعة من قدرتك على محاربة العدوى. يعاني الكثير من الأشخاص الذين أجروا عمليات زرع قلب من عدوى تتطلب دخولهم المستشفى في السنة الأولى بعد الزراعة.

وغالبا ما تبدأ الاستعدادات لعملية زرع القلب قبل أسابيع أو أشهر من تلقيك لقلب متبرع، وإذا أوصى الطبيب بزراعة قلب ، فمن المحتمل أن تتم إحالتك إلى مركز زراعة القلب للتقييم. أو يمكنك اختيار مركز الزراعة بنفسك. تحقق من تأمينك الصحي لمعرفة مراكز الزراعة التي تغطيها خطتك.

عند تقييم مركز زراعة القلب ، ضع في اعتبارك عدد عمليات زرع القلب التي يجريها المركز كل عام ومعدلات البقاء على قيد الحياة. يمكنك مقارنة إحصائيات مركز الزرع باستخدام قاعدة بيانات يحتفظ بها السجل العلمي لمتلقي الزرع .

ويجب عليك أيضًا التحقق لمعرفة ما إذا كان مركز الزراعة يقدم خدمات أخرى قد تحتاجها. يتضمن ذلك تنسيق مجموعات الدعم ، والمساعدة في ترتيبات السفر ، ومساعدتك في العثور على سكن محلي لفترة التعافي أو توجيهك إلى المنظمات التي يمكنها المساعدة في هذه المخاوف.

بمجرد اتخاذ قرار بشأن المركز ، ستحتاج إلى إجراء تقييم لمعرفة ما إذا كنت مؤهلاً لعملية الزرع. سيتحقق التقييم لمعرفة ما إذا كنت:

لديك حالة قلبية يمكن أن تستفيد من الزرع

قد تستفيد من خيارات العلاج الأخرى الأقل شدة

يتمتعون بصحة جيدة بما يكفي للخضوع لعملية جراحية وعلاجات ما بعد الزراعة

ستوافق على الإقلاع عن التدخين ، إذا كنت مدخنًا ، والتوقف عن تعاطي الكحول والعقاقير الترويحية

مستعدون وقادرون على متابعة البرنامج الطبي الذي حدده فريق الزراعة

يمكن أن تتحمل عاطفيًا انتظار قلب المتبرع