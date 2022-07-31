لرفع مناعتك ..إليك أفضل 5 أطعمة غنى بفيتامين سي

بيروت - نادين محمد - توجد أطعمة عديدة تساعد على رفع معدل فيتامين سي في الدم، عليك تضمينها في نظامك الغذائي، فقد يمكن أن يساعد فيتامين C أيضاً في تقليل مخاطر الإصابة بالسرطان وتقوية العظام، وتحسين امتصاص الحديد.

إليك أفضل الأطعمة الغنية بفيتامين سي والتي يجب عليك تضمينها في نظامك الغذائي

1. الفلفل الأخضر

يعتبر الفلفل الأخضر من أفضل مصادر الغذاء لفيتامين سي من الليمون الحامض والبرتقال والليمون.

يحتوي 100 غرام فقط من الفلفل الأخضر على 242 مجم من فيتامين سي، ويحتوي الفلفل الحار على 109 مجم من فيتامين سي.

كيف تدرجين الفلفل الأخضر في نظامك الغذائي؟

يمكنك إضافة القليل من الفلفل الأخضر المفروم إلى سلطتك؛ لمنحها لمسة من البهارات. أضيفي الفلفل الأخضر إلى الكاري أو اليخنة.

2. الجوافة

تعد الجوافة من أغنى مصادر فيتامين سي في فئة الفاكهة، حيث تحتوي 100 جرام من الفاكهة على 228.3 مجم من فيتامين سي، وبالتالي إذا كنت تستهلكين ثمرة جوافة واحدة في اليوم، فلا داعي للقلق بشأن تناول فيتامين سي في اليوم التالي أيضاً.

كيف يدرج الفلفل الأخضر في نظامك الغذائي؟

بصرف النظر عن استهلاك الجوافة كما هي، يمكنك إضافة شرائح الجوافة الناضجة إلى سلطة مصنوعة من الخيار والشمندر والجزر والتفاح.

يمكنك أيضاً شرب عصير الجوافة الطازج مع رشة من عصير الليمون ورشة ملح الهيمالايا الوردي، ويمكنك أيضاً دهن ملعقة صغيرة من جيلي الجوافة على الخبز المحمص.

3. الفلفل الأصفر

يعتبر الفلفل الأصفر من أعلى الخضروات التي تحتوي على نسبة عالية من فيتامين سي، يجب أن تستهلكي هذه الخضر؛ لتعزيز مناعتك. إليك كيف يمكنك تضمينه في نظامك الغذائي اليومي.

كيف يدرج في نظامك الغذائي؟

أضيفي شرائح الفلفل الأصفر إلى السلطة، الساندويتش يمكنك أيضاً إضافة مكعبات الفلفل الأصفر إلى المعكرونة أو استخدامها في المأكولات الآسيوية أو المكسيكية. يمكنك أيضاً حشوها بالفطر المفروم أو الحمص أو أي خضروات من اختيارك وتخبز لتحضير وجبة لذيذة وصحية للغاية.

4. البقدونس

تحتوي هذه العشبة المتواضعة على أعلى كمية من فيتامين سي، حيث تحتوي 100 جرام منها على 133 مجم من فيتامين سي، وملعقة كبيرة منها تحتوي على 5 مجم من فيتامين سي.

لذا، ابدئي بإدراج البقدونس في نظامك الغذائي اليومي من الآن فصاعداً. فيما يلي الطرق المختلفة للقيام بذلك.

كيف يدرج في نظامك الغذائي؟

أضيفي البقدونس المفروم إلى الفطائر. رشي البقدونس المفروم على السلطة أو أضيفيه إلى عصير الخضار الصباحي. زيني مرق الخضار أو الدجاج بالبقدونس أو حضري التتبيلة به لإعطاء اللحم أو السمك نكهة طازجة مميزة.

5. الكيوي

الكيوي أو عنب الثعلب الصيني هو فاكهة استوائية لذيذة ومحملة بفيتامين C - يحتوي 100 غرام من الكيوي على 92.7 مجم من فيتامين سي، أو ثمرة كيوي متوسطة تحتوي على 70.5 مجم فيتامين سي، ويعتبر الكيوي أيضاً مصدراً رائعاً لفيتامين أ والألياف الغذائية والكالسيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم. إليك كيف يمكنك إدراجه في نظامك الغذائي اليومي.

كيف يدرج في نظامك الغذائي؟

أضيفي الكيوي إلى عصير الصباح. تناوليه على الإفطار أو كوجبة خفيفة في المساء. يمكنك أيضاً صنع مشروبات التخلص من السموم باستخدام الكيوي والخيار والنعناع. إذا كنت تتبعين نظاماً غذائياً لفقدان الوزن أو للتخلص من سموم الجسم، أضيفي الكيوي إلى وعاء من الفواكه الأخرى وتناوليه على الغداء.

المصدر :stylecraze

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