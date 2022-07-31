بيروت - نادين محمد - زيت السمك، المعروف أيضًا باسم أحماض أوميغا 3 الدهنية أو أوميغا 3 ، يأتي من الأسماك مثل السردين ، والماكريل ، والتونة ، والسلمون ، والرنجة ، وسمك القد ، والسلمون .

زيت السمك هو الزيت الذي يتم الحصول عليه من دهون الأسماك التي تحتوي على أحماض أوميغا 3 الدهنية.

فوائد زيت السمك وآثاره الجانبية

يساعد في محاربة الالتهابات في الجسم

يمكن أن يساعد تناول كبسولات زيت السمك في تقليل آلام المفاصل عن طريق تخفيف الالتهابات لأن هذه الكبسولات لها خصائص مضادة للالتهابات. لذلك ، بالنسبة لأولئك الذين يعانون من آلام المفاصل والتهاب المفاصل وتيبس المفاصل وتورم المفاصل، يساعد تناول كبسولات زيت السمك في تليين المفاصل وتقليل الألم، بينما في المراحل غير المتقدمة ، يمكن أن يساعد أيضًا في علاج المشكلة.

تحسين صحة القلب

يساعد استهلاك كميات معتدلة من زيت السمك في تحسين صحة القلب وحماية القلب من أمراض القلب مثل السكتة الدماغية والنوبات القلبية. يساعد زيت السمك في تقليل ضغط الدم وتقليل تكوين الدهون الذي يمكن أن يسد الشرايين.

تساعد في الحفاظ على الكوليسترول تحت السيطرة

يساعد استهلاك زيت السمك في خفض مستويات الكوليسترول السيئ وزيادة مستويات الكوليسترول الجيد في الجسم. عندما يتم فحص الكوليسترول ، فإنه سيساعد أيضًا في ضمان صحة القلب.



خفض ضغط الدم

يعاني الكثير من الأشخاص من ارتفاع ضغط الدم. لذا فإن تناول زيت السمك يمكن أن يساعد في الحفاظ على مستويات ضغط الدم تحت السيطرة وقد يساهم أيضًا في تقليل مستويات ضغط الدم المرتفعة.

الآثار الجانبية ونقاط التحذير قبل تناول زيت السمك:

حسنًا ، في حين أن هذه الآثار الجانبية قد لا تحدث في حالة الجميع ، إلا أنها قد تحدث لعدد قليل. عانى الناس من حرقة في المعدة أو مشاكل في المعدة وبراز رخو مقارنة بالمعدل الطبيعي. لذلك ، عند تناول زيت السمك ، من المهم أن تستهلكيه بالكميات الصحيحة ، لذلك يجب استشارة طبيب مختص قبل تناول هذه الكبسولات.

المصدر: WebMD

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