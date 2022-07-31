شكرا لقرائتكم خبر عن الفشل الكلوى.. تعرف على أعراض وأسباب المرض وطرق الوقاية منه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ الفشل الكلوى في المراحل الأولى منه عندما تفشل الكلى من تنظيف الدم من الفضلات وتزايدها مما يجعل هناك خطورة بالغة وخلل في التركيب الكيميائى للدم بجسم الإنسان ويحدث انخفاض إخراج البول، على الرغم من أن مخرجات البول قد تبقى طبيعية أحيانًا ويمكن أن يحد إيضا تورم بالقدمين وضيق تنفس وبعض الأحيان غثيان .

ويعد الفشل الكلوي من أكثر لأمراض المزمنة المنتشرة بسبب سوء أستخدام المسكنات والأدوية التي تسبب الفشل الكلوى وسوء التغذية والتلوث البيئى بعض الأحيان ، ويجب الحرص على علاج الفشل الكلوي بشكل سريع في المراحل الأولى للمرض قبل أن تتدهور حالة المصاب التي تؤدي إلى مضاعفات خطيرة تؤثر على قيام الكلى بالوظائف الطبيعية لها.

وتشير مجلة he Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism، إلى أنه اتضح للباحثين أن النوم السيء يزيد من احتمال الإصابة بمرض الكبد الدهني، الذي يعتبر أكثر أمراض الكبد انتشارا. يتميز هذا المرض بتراكم الدهون في خلايا الكبد، ما يؤدي في النهاية إلى تليف الكبد ولاحقا إلى سرطان الكبد حسب تقرير نشرتها موقع روسيا اليوم.

أسباب الإصابة بمرض الفشل الكلوي

حصوات الكلى .

الإصابة بالأورام السرطانية، التي تصيب المثانة البولية ، وعنق الرحم، والقولون، والبروستاتا .

تناول بعض أنواع الأدوية والعقاقير التي تؤثر على وظائف الكلى.

انغلاق في الشرايين التي تغذي الكلى بالدم.

تضخم في البروستاتا.

الارتفاع في معدل ضغط الدم.

الإصابة ببعض أنواع مرض السرطان، مثل سرطان المثانة .

وينصح الأطباء بممارسة الرياضة بشكل مستمر ويومى لتجنب الإصابة بالامراض المزمنة مثل السكرى والفشل الكلوى وأيضا أتباع نظام غذائى صحى للحفاظ على مستوى الضغط بالدم والوصول للوزن المثالى لجسمك وتناول الأعشاب باستمرار لتساعد الكلى في التخلص من السموم.

طرق علاج الفشل الكلوي

أخذ عينة من الكلى وفحصها

عمل موجات فوق الصوتية أو أشعة إكس أو الرنين المغناطيسي.

يجب التخلص من السوائل الضارة بالجسم عن طريق ادوية مدرات البول، التي تساعد على التخلص من السوائل المتراكمة على الكلى، أو أدوية تساعد على تنظيم نسبة البوتاسيوم بالدم

إذا كان الشخص مصابا بالتلف في خلايا الكلى بشكل حاد يتم اللجوء إلى الغسيل الكلوي.