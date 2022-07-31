خد بالك.. كثرة التبول علامة على أن نسبة السكر فى الدم "خارج نطاق السيطرة"

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن يؤدي ارتفاع نسبة السكر في الدم غير المنضبط بشكل مزمن إلى الإصابة بمرض السكرى ، مما قد يزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكتة الدماغية والخرف والعمى، للحفاظ على نسبة السكر في الدم في نطاق صحي ، قم باختباره بانتظام وكن متيقظًا للعلامات الأكثر شيوعًا التي تشير إلى أن نسبة السكر في الدم لديك خارجة عن السيطرة ، وفقا لما نشره موقع "eatthis".

كثرة التبول

إذا وجدت نفسك تتبول أكثر من المعتاد ، فقد يكون ذلك بسبب ما قد يكون أكثر علامات ارتفاع السكر في الدم شيوعًا، عندما يكون هناك سكر زائد (جلوكوز) في مجرى الدم ، يحاول الجسم التخلص منه عن طريق طرده عبر البول، إذا لاحظت أنك تتبول أكثر من المعتاد ، استشر طبيبك.

العطش

يمكن أن يسبب التبول المتكرر الجفاف ، حيث يسحب السكر في الدم السوائل بعيدًا عن الأنسجة الأخرى أثناء مغادرته الجسم، يمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة الشعور بالعطش، إذا وجدت نفسك تشرب أكثر ولا تشعر بالخمول ، فمن الجيد الاتصال بالطبيب.

إعياء

غالبًا ما يحدث ارتفاع نسبة السكر في الدم لأن الجسم يصبح مقاومًا للأنسولين ، وهو الهرمون الذي يساعد على معالجة السكر حتى تتمكن الخلايا من استخدامه للحصول على الطاقة.. قد يشعر الشخص المصاب بارتفاع نسبة السكر في الدم بالإرهاق المستمر عند حرمانه من مصدر الطاقة هذا.