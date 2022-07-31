شكرا لقرائتكم خبر عن طرق طبيعية لتسكين الألم والالتهاب.. الكركم والقرنفل الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الأدوية المسكنة هي الوسيلة التي يلجأ لها الكثيرون لتخفيف الألم والالتهاب ولكن الاكثار من تناول المسكنات قد يؤثر على صحة الجس وخصوصا الجهاز الهضمى، وحسب ما ذكره موقع medicalnewstoday فأن هناك العديد من الطرق الطبيعية التي تساعد على تسكين الألم ومنها :

زيت اللافندر

قد يساعد زيت اللافندر الأساسي في تخفيف الألم بشكل طبيعي، حيث يستخدم الناس زيت اللافندر لتسكين الآلام وللمساعدة على النوم ولتخفيف القلق .

-زيت النعناع الأساسي

تشير بعض الأبحاث إلى أن نبات النعناع له تأثيرات مضادة للالتهابات ومضادة للميكروبات وتخفيف الآلام، و تشمل المركبات النشطة في زيت النعناع الكارفاكرول والمنثول والليمونين.

غالبًا ما يستخدم الناس زيت النعناع الأساسي المخفف كعلاج موضعي ، مما يعني أنهم يقومون بفرك الزيت المخفف في المنطقة التي تشعر بالألم أو الألم.

أفاد الباحثون أيضًا أن وضع زيت النعناع على الصدغ والجبهة قد يخفف من آلام صداع التوتر.

-زيت الكافور العطري

الزيت العطري الأخير في قائمة الطرق الطبيعية لتخفيف الألم هو زيت الكافور قد يساعد هذا العلاج العشبي من نبات الأوكالبتوس في تقليل الألم والتورم والالتهاب في الجسم.

- القرنفل

يحتوى القرنفل على نسبة عالية من العناصر والفيتامينات التي تعمل على تعزيز صحة الجسم وتسكين الألم ومحاربه الالتهاب.

-الزنجبيل

قد يؤدي تناول الزنجبيل إلى تسريع الشفاء وتقليل الالتهاب وتسكين الألم.

- الينسون

الينسون يحتوى على كمية عالية من الخصائص والفيتامينات التي تساعد على تسكين الألم وعلاج الالتهاب ، كما انه يعمل على علاج التهاب المفاصل والصداع.

-الكركم

يحتوى الكركم على مواد مسكنة ومضادة للالتهاب ، فيمكن وضعه في الاكلات اليومية .