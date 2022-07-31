شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن التهابات اللثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنشأ التهابات اللثة عمومًا من سوء نظافة الأسنان بمرور الوقت، حيث يمكن أن يسمح ذلك للبكتيريا بالاستقرار بين اللثة والأسنان، ومع ذلك هناك العديد من العوامل الأخرى التي تلعب دورًا في التهابات اللثة وأمراض اللثة .

يعد العمل مع طبيب الأسنان للوقاية من التهابات اللثة أو علاجها أمرًا مهمًا لتجنب المضاعفات يجب على أي شخص يشتبه في إصابته بعدوى اللثة مراجعة طبيب الأسنان.

ويقدم الخليج 365 كل ما تريد معرفته عن التهابات اللثة وفقا لما ذكره موقع medicalnewstoday

س: ما هي أسباب التهابات اللثة ؟

- تشكل البكتيريا غشاء حول الأسنان يسمى البلاك، إذا لم ينظف الشخص البلاك ، يمكن أن يتصلب ويتحول إلى جير ، وهو أمر يصعب إزالته.

-يؤدي تراكم الجير إلى زيادة صعوبة تنظيف الأسنان ، مما يسهل على البكتيريا غزو المنطقة المحيطة بالأسنان واللثة.

-يمكن أن يؤدي تراكم البكتيريا تحت خط اللثة بسهولة إلى إصابة المنطقة بالعدوى.

تشمل عوامل الخطر الأخرى التي قد تساهم في التهابات اللثة ما يلي :

-داء السكري

-التغيرات الهرمونية عند النساء ، مثل تلك التي تحدث أثناء الحمل

-علم الوراثة

-ضغط عصبى

-الأسنان معوجة

-الأدوية التي تجعل الفم جافًا أو تبطئ من تدفق اللعاب

-نقص المناعة

في بعض الحالات ، قد تساهم الأجهزة الفموية في المخاطرة أيضًا، على سبيل المثال ، يمكن أن تسبب أطقم الأسنان أو الجسور التي لا تتلاءم بشكل صحيح مشكلة ، مثل حشوات الأسنان المعيبة.

س:ما هي أعراض التهابات اللثة ؟

-ألم أثناء المضغ

-بصق الدم بعد تنظيف الأسنان

-رؤية مسحة وردية على معجون الأسنان عند بصقه

-أسنان حساسة

-الأسنان فضفاضة

-رائحة الفم الكريهة التي لا تزول

-انحسار اللثة

-إفرازات صديدية في الفم

-يغير في كيفية عض الشخص أو كيف تتلاءم أسنانه مع بعضها عند المضغ

-تغييرات في تركيب أطقم الأسنان الجزئية

قد تؤدي العدوى إلى تكوين جيب من القيح يسمى خراج ، مما يتطلب علاجًا سريعًا. قد يعاني الشخص المصاب بالخراج من تورم مؤلم وإفراز صديد في الفم.

قد تؤدي العدوى غير المعالجة إلى مضاعفات على سبيل المثال ، قد تعرض الأنسجة المصابة جذر السن القريبة للخطر ، مما قد يؤدي إلى فقدان السن تمامًا.

بالإضافة إلى ذلك ، قد تنتشر العدوى من أنسجة اللثة المصابة إلى الفك أو العظام المحيطة ، مما قد يؤدي إلى تلف الأنسجة، قد تدخل البكتيريا أيضًا إلى مجرى الدم وتسبب مشاكل في أجزاء أخرى من الجسم.

س: ما هي طرق علاج التهابات اللثة؟

قد تتطلب عدوى اللثة أو التهاب دواعم السن علاجًا على شكل تنظيف عميق للثة والجيوب حول الأسنان سيكون من الضروري أيضًا تنظيف أي خراجات موجودة. قد تتطلب بعض الحالات من طبيب الأسنان إزالة مناطق من اللثة أو الأنسجة.

قد تحتاج العدوى الشديدة والمستمرة إلى علاج بالمضادات الحيوية عن طريق الفم . في بعض الحالات ، قد يحقن أطباء الأسنان المضادات الحيوية مباشرة في المنطقة للمساعدة في إزالة العدوى.

كجزء من علاج عدوى اللثة ، قد ينصح أطباء الأسنان الناس بالحفاظ على نظافة الفم في المنزل للمساعدة في السيطرة على العدوى.

تتضمن نظافة الفم المناسبة ما يلي:

-تفريش الأسنان مرتين على الأقل في اليوم

-باستخدام غسول الفم الطبي

-استخدام الخيط بعد الوجبات

-شطف الفم بالماء العذب بعد الوجبات

-غسل الماء الدافئ والملح حول الفم للمساعدة في تقليل التورم وقتل البكتيريا