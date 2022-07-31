شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو ميكروبيوم الأمعاء؟.. وهل مفيد لصحتك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد تعتقد أن ميكروبيوم أمعائك موجود في معدتك ، لكنه موجود في الأمعاء الغليظة والدقيقة وهو يحتوي على جميع الميكروبات الموجودة داخل أمعائنا وتتألف تلك الميكروبات من البكتيريا والفطريات والخميرة والفيروسات.

وحسب ما ذكره موقع clevelandclinic تعد القناة المعوية أكبر عضو في الجهاز المناعي ، حيث تعيش هناك حوالي 80٪ من الخلايا المنتجة للمناعة ويلعب ميكروبيوم الأمعاء دورًا في الهضم والتمثيل الغذائي والالتهابات كطفل رضيع ، ويساعد ميكروبيوم أمعائك على تطوير جهاز المناعة في أمعائك ، وبعد ذلك عندما يصبح شخصًا بالغًا ، فإنه يساعد في الحفاظ عليه.

وهناك بعض الميكروبات المعوية التي يمكن أن تنتج جزيئات صغيرة والتي يمكن أن تساعد أيضًا في تصنيع فيتامينات وأنزيمات وهرمونات معينة يحتاجها الجسم .

أعراض ميكروبيوم الأمعاء غير الصحي

يُعرف اختلال توازن الميكروبات الصحية وغير الصحية ووظيفتها باسم دسباقتريوز الأمعاء.

فالأشخاص الذين يعانون من مشكلات نفسية مختلفة أو اضطرابات مزاجية يعانون من خلل التنسج المعوي ، مما يعني أن هناك تغييرات في تكوين ميكروبيوم الأمعاء ووظائفه"

ليست كل أعراض ميكروبيوم الأمعاء غير الصحي هي نفسها لدى الجميع، وقد تشمل بعض الأعراض الشائعة ما يلي:

الإمساك .

إسهال.

الانتفاخ.

التعب .

الارتجاع الحمضي أو الحموضة المعوية.

إذا كنت تعاني من خلل التنسج الهضمي في القناة الهضمية ، فقد يكون مرتبطًا بشروط أخرى مثل:

مرض السكري .

بدانة.

مرض التهاب الأمعاء (IBD).

متلازمة القولون العصبي.

صحة أمعائك مهمة جدًا لأن الدراسات تشير بالفعل إلى أن صحة الأمعاء تلعب دورًا كبيرًا في صحتنا العامة وإنه يؤثر على خطر الإصابة بأمراض مزمنة ، وقدرتنا على إدارة وزننا ، وحتى نظام المناعة لدينا."

كيفية تحسين ميكروبيوم الأمعاء

فيما يلي بعض الطرق التي يمكنك من خلالها تحسين ميكروبيوم الأمعاء.

تناول مجموعة متنوعة من الفواكه والخضروات الملونة

ابدأ بالتركيز على تناول مجموعة متنوعة من الفواكه والخضروات. أنت تريد أن يكون لديك "تنوع ميكروبي" ، مما يؤدي إلى تحسين صحة الأمعاء.

فكر في الحصول على طبق مليء بالمنتجات الملونة على سبيل المثال ، اصنع سلطة تحتوي على اللفت مع الخضار والفواكه الأخرى مثل الفلفل والطماطم والتوت.

أضف الألياف إلى نظامك الغذائي

جزء حيوي آخر من نظامك الغذائي هو التأكد من تناول ما يكفي من الألياف. من المستحسن أن تأكل النساء 25 جرامًا من الألياف يوميًا والرجال 35 جرامًا من الألياف يوميًا.

تساعد الألياف في الحفاظ على انتظام حركة الأمعاء ، ولكنها تساعد أيضًا على خفض الكوليسترول وتحافظ على مستويات السكر في الدم من الارتفاع تشمل الأطعمة الغنية بالألياف المعكرونة المصنوعة من القمح الكامل والحمص والعدس والتوت.